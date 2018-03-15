Снежно-дождливый март в Подмосковье: что делать дачникам

СЕГОДНЯ 16:40 2018-03-15T16:47:48+03:00

Смятые теплицы, проваленные крыши, сломанные ветви - март в этом году суровый. Что срочно нужно сделать на даче, чтобы избежать проблем, обсуждаем с агрономом Михаилом Воробьевым

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Погода пока не радует, весна наступать не торопится - в выходные обещают серьезный минус, а днем то снег, то дождь... На даче все это может вылиться в серьезные проблемы. И решить их нужно в ближайшие выходные.

1. Стряхните снег с ветвей

В Подмосковье ветви многих деревьев обледенели. Чтобы они не сломались, нужно аккуратно стряхнуть скопившийся снег. Иначе следующий снегопад может оказаться фатальным - вес «сугробиков» станет критическим и ветки обломятся. Если под тяжестью ледяной корки корна склоняется почти до земли, то очищать её не нужно – так вы повредите кору. В этой ситуации нужно следовать «принципу ящерицы» - пожертвовать малым, ради спасения целого организма. Лучше обледенелые ветки немного укоротить, чтобы снизить нагрузку на всю крону. Как вариант - укрепить ветви подпорками, какие устанавливают во время богатого урожая.

2. Очистите поликарбонатную теплицу

Эти полезные и легкие сооружения хороши летом, а вот зимой они слишком хрупкие - тяжелый мартовский снег на крыше теплицы превращается в разрушителя, попросту проламывая крышу и прогибая стойки. Такая теплица восстановлению уже не подлежит. Поэтому сугробы на крыше нужно переодически очищать. Причем не только сверху, но и с боков, иначе растущие с каждым новым снегопадом сугробы навалятся на стенки и раздавят теплицу, как ледяные торосы.

3. Освободите хозблок

Крыши сараев, туалетов и других небольших хозяйственных построек после мокрого снегопада тоже в опасности: толстый слой тяжелого снега легко их продавит, а то и вовсе разрушит само сооружение.

4. Прокопайте канавки для талой воды

Чтобы участок не затопило в конце марта, прокопайте канавки там, куда, по вашему мнению, должна пойти талая вода. Только не делайте канавку и не чистите дорожку вокруг дома! Иначе снеговая вода будет стекать в подпол и повредит фундамент.

5. Уберите снег с грядок

Освободите от верхнего слоя снега те грядки, где планируете ранние посадки. В этом случае энергия солнца не будет расходоваться на растапливание снега, а только на нагревание земли. В результате такие грядки будут готовы для весенних работ на неделю-полторы раньше остальных.

КСТАТИ

Рассаду охлаждаем и подсвечиваем

А как быть тем, кто посадил перцы, томаты и баклажаны уже в феврале, надеясь в апреле высадить ранних пташек в теплицу? Вряд ли с такой весной теплицы успеют прогреться даже к концу апреля. А рассада между тем растет.

- Есть несколько вариантов, как притормозить ее рост, - говорит Михаил Воробьев. - Первый - химический, есть специальные препараты для задержки роста. Второй способ - физический. Нужно держать рассаду в прохладном месте, где температура не будет опускаться ниже 15 градусов тепла. Вряд ли в городской квартире это возможно. Разве что на застекленном балконе или лоджии.

Но можно попробовать и другой способ: создать на подоконнике «эффект антитеплицы»: прикрыть батарею одеялом или отключить ее совсем, затянуть подоконник с рассадой пленкой, отгородив от теплого воздуха комнаты, и слегка приоткрыть форточку. Минус такого способа - постоянно придется следить за температурой внутри такой «антитеплички».

Но самое главное: не забывать подсвечивать рассаду, чтобы она не вытянулась чахлыми стебельками. Только достаточное количество света позволяет растениям быть крепкими, с хорошей корневой системой. Мартовского солнца рассаде категорически не хватает, потому она и вытягивается, «думая», что находится в зарослях и пытаясь уловить солнце макушками. Обязательно необходима дополнительная подсветка. Лучше использовать фитолампы, но они слишком дорогие. Подойдут и более дешевые светодиодные или LED-лампы для рассады.

ВОПРОС РЕБРОМ

Стоит ли покупать семена в гипермаркетах

Знающие садоводы давно составили свои списки семян и производителей, которые их никогда не подводили, знают места, где нужно покупать. Но все-таки иногда так и манит прикупить пакетик семян с красивыми картинками, которые продают теперь в каждом супермаркете. Можно ли купить семена и не попасть впросак?

- Увы, покупка семян у нас по-прежнему лотерея, - сокрушается наш эксперт. - Семена крупных фирм могут подделывать, а фирмы-однодневки позволяют себе выдавать за дорогие гибриды более дешевые сорта, так что неизвестно вырастет ли у вас то, что нарисовано на картинке. И взойдет ли вообще. Но есть способ проверить семена хотя бы на всхожесть. Купите один пакетик, например, огурцов. Положите семена в блюдечко с влажной тканью и поставьте в теплое место. Через два-три дня вы поймете, сколько семян проросло. Если проклюнулось две трети - такие семена можно брать. Как правило, основной поток садоводов закупает семена в апреле, и к началу сезона выбор уже не такой большой. Те же огурцы для открытого грунта нужно посеять в начале мая, чтобы в конце месяца иметь уже хорошую рассаду. А вдруг они у вас не взойдут? И в середине мае вы побежите по магазинам в поисках семян. И не найдете... Поэтому есть смысл проверить семена на всхожесть сейчас, чтобы не тратить время на пересев потом.