2018-03-15T21:21:56+03:00
Общество

Прогноз погоды в Москве на 16 - 20 марта: Ночные морозы до -22 градусов и полуметровые сугробы

Арктическое вторжение вместо весны обещают синоптики в своих прогнозах погоды в Москве на 16 - 20 марта
Юлия СМИРНОВА
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Среднесуточная температура в выходные дни будет на 10 градусов ниже климатической нормыСреднесуточная температура в выходные дни будет на 10 градусов ниже климатической нормыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Про то, что в Москве сейчас не 15 марта, а 43-е февраля, в соцсетях уже устали шутить - а погода все никак не становится весенней! В прогнозе Гидрометцентра России на 16 - 20 марта тоже не очень-то греющие цифры. Ночная стужа аж до -22 градусов! Да еще и снег каждый день.

Впрочем, давайте по порядку.

В пятницу, 16 марта, ночью в столице и по области воздух остынет до -10...-15 градусов, днем тоже по-зимнему холодно, -7...-12. Облачно, с прояснениями, будет идти небольшой снег. Кстати, после прошедшего в четверг снегопада сугробы в Москве снова выросли до 50 сантиметров! А в 2017 году к середине марта на столичных улицах снега уже совсем не осталось...

В субботу, 17 марта, ночные морозы окрепнут до -17...-22 градусов, днем -7...-12. Переменная облачность, возможен небольшой снег.

В воскресенье, 18 марта, ночь будет такой же студеной, -17...-22 градуса. Днем чуть теплее, чем накануне, -5...-10. Зато солнечно и сухо!

Ночная стужа, которая ожидается в выходные, хоть и редкая для второй половины марта штука, но все же не рекордная. Бывало в Москве и холоднее в этих числах. Минимальная температура за всю историю метеонаблюдений (а ведутся они в столице почти 140 лет) для 17 и 18 марта зафиксирована в одном и том же далеком 1886 году: -25,2 и -25,5 градуса соответственно. Двадцатиградусные же морозы во второй половине марта трещат примерно раз в 18 - 20 лет, уточняют специалисты центра "Фобос"

Среднесуточная температура в выходные дни будет на 10 градусов ниже климатической нормы - обычно такая погода бывает в феврале, так что погода отстает от календаря ровно на месяц.

В холодах "виновато" так называемое арктическое вторжение, объясняют метеорологи: в центр России поступает ледяной воздух из полярных широт. Морозно не только в Москве, на огромных территориях на севере России и в средней полосе. На Ямале и в Ненецком автономном округе на этой неделе побиты рекорды по холодам, Салехард. Архангельск и Мурманс пережили сильнейшие снегопады.

В понедельник, 19 марта, под утро -14...-19, днем потеплеет до 0...-5. Облачно, с прояснениями, небольшой снег.

Во вторник, 20 марта, ночью -10...-15 градусов, днем долгожданная оттепель, -2...+3 градуса. Облачно, с прояснениями, местами небольшие осадки - мокрый снег или снег с дождем.

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