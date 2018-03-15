Московская область заняла 1 место в рейтинге Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды

СЕГОДНЯ 12:15 2018-03-15T12:25:00+03:00

За год в Подмосковье обустроили 134 общественные территории и 1632 двора

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Минстрой России подвел итоги своего рейтинга по реализации Президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год. Эти данные озвучил на селекторном совещании заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

В новом рейтинге Московская область вышла на первое место. Звание лучшего региона России по темпам благоустройства Подмосковье разделило с Татарстаном. Оба субъекта РФ завершили программу 2017 года по созданию комфортной среды в городах в срок и в полном объеме.

В минувшем году власти Подмосковья провели благоустройство 134 общественных территорий и 1632 дворов. В этом списке - новый пешеходный туристический маршрут «Коломенский Посад» и пешеходная зона «Житная площадь» в той же Коломне, набережная по улице Федотова в Жуковском, парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, площадь 30-летия Победы в Домодедове. В Клину, Лобне, Истре, Бронницах, Лосино-Петровском появились свои пешеходные зоны, в Химках и Шаховской - новые скверы.

Напомним, вопросу о создании комфортной городской среды губернатор Московской области Андрей Воробьёв уделил особое внимание в своём традиционном послании жителям Подмосковья (оно состоялось в феврале).

Мы благоустраиваем парки и скверы, много внимания уделяем комфортным общественным пространствам, - заявил губернатор. - В этом году планируем благоустроить еще 10 городов-юбиляров. Уверен, что многое изменится в каждом городе, потому что все мы понимаем насколько востребованы общественные пространства, насколько комфортно людям становится тогда, когда есть место для пробежек, для прогулок, для того, чтобы просто отдохнуть.

Известно, что среди городов-юбиляров - Воскресенск, Егорьевск, Ступино, Руза, Лотошино. Там будут созданы новые пешеходные зоны, парки и набережные. Работы начнутся уже в мае.