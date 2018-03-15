2018-03-15T17:04:51+03:00
Общество

Задайте вопрос Максиму Ликсутову

Заместитель мэра Москвы по транспорту станет гостем Радио «Комсомольская правда»
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Вы можете задать свои вопросы Максиму Ликсутову в прямом эфире радио «Комсомольская правда»Вы можете задать свои вопросы Максиму Ликсутову в прямом эфире радио «Комсомольская правда»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 19 марта, с 17.30 до 18.30 гостем радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станет заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Станиславович Ликсутов.

В прямом эфире обсудим такие темы:

- в каких районах Москвы и когда поедут первые электробусы?

- почему в городе уменьшились дорожные знаки?

- зачем столице новые скоростные линии - Московские центральные диаметры (МЦД)?

Вы можете задать свои вопросы Максиму Ликсутову в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (8-800-200-97-02) и сайте kp.ru, в комментариях к этой статье.

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