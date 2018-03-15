Задайте вопрос Максиму Ликсутову
Заместитель мэра Москвы по транспорту станет гостем Радио «Комсомольская правда»
Вы можете задать свои вопросы Максиму Ликсутову в прямом эфире радио «Комсомольская правда»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 19 марта, с 17.30 до 18.30 гостем радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станет заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Станиславович Ликсутов.
В прямом эфире обсудим такие темы:
- в каких районах Москвы и когда поедут первые электробусы?
- почему в городе уменьшились дорожные знаки?
- зачем столице новые скоростные линии - Московские центральные диаметры (МЦД)?
Вы можете задать свои вопросы Максиму Ликсутову в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (8-800-200-97-02) и сайте kp.ru, в комментариях к этой статье.