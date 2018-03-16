Москвичам вернули доверие к голосованию

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-16T02:16:22+03:00

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Любые выборы - разрушенные политические карьеры и килотонны нервов. Противники стремятся уличить друг друга, а нередко и сам выборный механизм во всех смертных грехах. Но Москва в этом вопросе выступает островком стабильности. За последние годы в столице удалось создать многоступенчатую, прозрачную и абсолютно открытую систему процесса голосования, исключающую вмешательство в ее работу на каком бы то ни было этапе.

500 ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ

Система выборов Москвы неоднократно получала высокую оценку на самом высоком уровне.

- Я хочу поблагодарить Москву за то, что она сама - не за счет федерального бюджета - оборудовала участки комплексами для электронного голосования. Стопроцентный охват всех участков видеонаблюдением - включая территориальные избирательные комиссии, - пояснила на днях глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Впервые систему видеонаблюдения в Москве использовали при проведении президентских и муниципальных выборов в марте 2012 года. С тех пор она использовалась постоянно, практически ежегодно, при проведении выборов всех уровней. В 2017 году на выборах депутатов местного самоуправления видеокамеры впервые установили в территориальных избирательных комиссиях, которые сводят данные участковых избиркомов и формируют итоговый протокол. Больше того, активно использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) - электронные избирательные урны, осуществляющие автоматически подсчет голосов.

Причем с каждым годом столица все активнее привлекает к процессу голосования независимых наблюдателей.

- В Москве наработан уникальный опыт наблюдения за процессом голосования. Я рада, что Общественный штаб Москвы продолжает свои хорошие традиции. Очень творчески подходит. Постоянно есть обратная связь с общественными организациями, они полностью собрали тот пул наблюдателей, которые пойдут на выборы, - добавила Элла Памфилова.

Председатель Мосгордумы, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента РФ в столице Алексей Шапошников отметил, что 12 марта завершилось обучение общественных наблюдателей на выборах Президента России.

- Впервые в истории России Общественная палата Москвы выдвигает от своего имени наблюдателей на участковых избирательных комиссиях Москвы, - отметил Алексей Шапошников. - Ежедневно мы обучали более 500 человек, и в целом 18 марта на всех участках столицы выйдут наблюдатели от Общественной палаты города Москвы. Они полностью инкорпорированы в общественный штаб, налажены все системы коммуникации и связи, и я уверен, что это будет удачная работа корпуса наблюдателей Общественной палаты города Москвы.

«ГОЛОС» ДОВОЛЕН

В день выборов в столице откроются 3624 избирательных участка. Более 4 тысяч москвичей оставили заявки на сайте корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы, чтобы принять участие в контроле за проведением выборов Президента РФ. 40% будущих наблюдателей - это активные работающие москвичи, 36% - молодежь и студенты, 24% - старшее поколение. Для будущих наблюдателей было организовано обучение основам избирательного права, которое проводили юристы из Московской и Центральной избирательных комиссий, а также оппозиционного движения в защиту прав избирателей «Голос». Каждый участник обучения получил «Памятку наблюдателя» с подробным описанием своих прав и обязанностей, выдержками из законодательства.

- В Москве сейчас проходит полномасштабная кампания по обучению общественных наблюдателей, - пояснил сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мелконьянц. - Этот опыт, он уникальный, потому что нигде в стране в масштабах тысяч людей такое никогда не происходило... Будет возможность смотреть видеокамеры, отсматривать какие-то записанные фрагменты, чтобы подтвердить или опровергнуть те или иные сообщения о нарушениях, в случае необходимости выехать на участок к наблюдателям и там проверить информацию, отреагировать. Таким образом, в Москве все избирательные участки будут охвачены квалифицированными общественными наблюдателями, и, на мой взгляд, это позволит получить действительно реальную картину того, что происходило на выборах, предотвратить и осуществить профилактику возможных нарушений, несоблюдения процедур.

ФИКСИРОВАТЬ, НО НЕ МЕШАТЬ

Для получения информации от наблюдателей установлены специальные каналы связи, полностью автоматизирован процесс приемки информации от наблюдателей в участковых избирательных комиссиях. Одна линия подготовлена для получения информации о нарушениях, которые могут произойти на участках. Вторая линия готова для получения информации о «контрольных точках»: наблюдатель прибыл на участок, участок открылся, закончен прием заявлений о надомном голосовании... Такие «контрольные точки» тоже включены в алгоритм работы московских наблюдателей. Сall-центр, корпус наблюдателей, центр видеонаблюдения уже на сегодня полностью подготовлены к процессу наблюдения в день выборов Президента РФ.

Честность выборов прежде всего будет обеспечена за счет открытости. В Москве почти на всех участках будет видеонаблюдение, - отметил Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба. Нам не удалось согласовать видеонаблюдение на 32 участках, там будут голосовать люди из спецслужб. Но туда будут направлены наблюдатели. Также не будет камер в СИЗО, больницах. Видеонаблюдение будет транслироваться со всех участков, каждый избиратель может следить все время за тем, что происходит на участке.

Мы по-прежнему можем разбирать конфликтные ситуации, отматывая назад тот или иной фрагмент записи, прямо в ходе голосования, в ходе подсчета. Это тоже дает дополнительную гарантию. Важно отметить, что протоколы участковых комиссий, как всегда, будут выдаваться наблюдателям под камеры. 15 наблюдателей, значит, 15 копий, 2 наблюдателя - 2 копии. Самое главное, что копия каждого протокола будет снабжена qr-кодом. Для того чтобы в ТИК его ввели в систему «ГАС Выборы», не нужно будет перебивать его, совершая ошибки. Достаточно поднести qr-код, и он уходит сразу в «ГАС Выборы», заменить это практически невозможно. На этих выборах дополнительно

КОИБами будут оснащены еще 1000 участков.

Результат такой системы - отсутствие серьезных жалоб от избирателей и партий. Это подтверждают все последние выборы в Москве.

КСТАТИ

Нововведения на выборах

- Впервые будет установлено видеонаблюдение со звуком.

- В участковых избирательных комиссиях будут озвучены итоги на камеру - каждый может затем сверить.

- Наблюдатели будут на всех участках. Наблюдение организовано совместно с оппозиционной организацией «Голос».

- Впервые взята под контроль «серая зона», когда вывозят протоколы. Четко учитывается время их вывоза из участковых избирательных комиссий и привоз в территориальную избирательную, что исключает правки в протоколах.

- Будут установлены металлорамки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентин Горбунов, председатель Мосгоризбиркома:

- Все участки готовы, оборудованы необходимым инвентарем, телефонизацией, компьютерной техникой. Москва готова. Мы ждем москвичей с 8 до 20 часов, будут избирательные участки открыты.

Хотелось бы напомнить москвичам, что в целях безопасности на каждом избирательном участке будут установлены рамки. Поэтому не стоит приходить, после лыжной прогулки, приходить с чемоданами, большими сумками, для того чтобы не создавать очередь на входе.