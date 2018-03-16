Наше Подмосковье. Губернатор вручил дольщикам долгостроя ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-16T02:26:41+03:00

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Благодаря вмешательству властей Подмосковья в Балашихе достроили многоэтажные дома, которые в 2015 году заморозил разорившийся застройщик. Ключи от новых квартир наконец-то получили первые семьи, ждавшие затянувшегося новоселья в течение нескольких лет.

- Завершено строительство жилого комплекса «Квартал Лукино» в микрорайоне Пехра-Покровское городского округа Балашиха. Министерством строительного комплекса Московской области застройщику выдано разрешение на ввод в эксплуатацию двух 17-этажных жилых домов, - заявил зампред областного правительства - министр строительного комплекса Московской области Максим Фомин.

Компания «Севморшельфнефтегаз» приступила к строительству жилого комплекса «Квартал Лукино» еще в 2011 году. Обещали, что покупатели квадратных метров въедут в две новые 17-этажки в течение ближайших пары лет. Но стройку постоянно лихорадило. Работы то прекращались, то вновь возобновлялись. В 2015 году все окончательно заглохло - застройщик объявил, что денег достроить два дома у него попросту нет. Но ведь квартиры здесь на тот момент уже успели выкупить почти двести семей!

Чтобы решить проблему обманутых дольщиков, правительство Московской области привлекло к завершению строительства нового инвестора. За объект взялась компания «Гранель», которая инвестировала в проект более 1 миллиарда рублей. В июне 2016 года стройка возобновилась. В конце 2017-го были завершены все отделочные работы. Однако перед въездом новых жильцов пришлось еще решить несколько юридических вопросов, связанных с вводом домов в эксплуатацию. Так, например, часть территории, на которых стоит ЖК, вошла в природоохранную зону парка «Лосиный остров». Чтобы разрешить этот вопрос, было необходимо получить разрешение Министерства природы России. В феврале в «Квартале Лукино» прошло выездное совещание с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. В итоге согласование Минприроды РФ было получено.

В четверг Андрей Воробьёв вручил ключи от новых квартиры первым дольщикам ЖК на улице Лукино.

- Мы сегодня встречаемся на одном из объектов, который строился очень долго, - сказал губернатор. - Строители, которые брались за дело, по сути, не справились со своими обязательствами, а люди, которые заплатили деньги за квартиры, не могли долго получить от них ключи. Но сегодня у нас приятное событие: мы можем вручить ключи тем, кто заплатил деньги очень давно.

Все 688 дольщиков ЖК «Квартал Лукино» смогут въехать в свои квартиры уже до конца марта.

ВАЖНО

Политика президента

Андрей Воробьёв отметил, что решение проблем обманутых дольщиков - один из приоритетных вопросов в работе подмосковного Правительства:

- В рамках той политики, которую у нас ведет президент, особое внимание уделяется тем, кто не получил жилья, заплатив за него деньги.

В Подмосковье за последние 5 лет решили проблему почти 20 тысяч обманутых дольщиков - для недостроенных объектов местные власти нашли новых инвесторов, жилые дома достраиваются, а люди хоть и с опозданием, но въезжают в свои законные квадратные метры. Так, в прошлом году ключи от долгожданных квартир получили около 2700 пострадавших от нечестных строителей. В этом году предполагается, что новоселье наконец-то справят еще около 3000 дольщиков.

- Эта программа находится на моем личном контроле, - заявил Андрей Воробьёв в феврале, в своем ежегодном обращении к жителям Московской области.