Наше Подмосковье. Дегазацией полигона «Ядрово» займутся голландские специалисты

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-16T02:32:20+03:00

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На полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья начнут строить систему дегазации. В четверг был подписан договор с крупной голландской компанией Multriwell, которая в течение последних 20 лет успешно занимается рекультивацией свалок в разных странах мира.

Напомним, ситуация вокруг полигона «Ядрово» находится на контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьёва, по его поручению составлена дорожная карта - план работ по рекультивации.

- Собственник «Ядрово» уже посмотрел полигоны (рекультивированные Multriwell. - Авт.), которые находятся в Европе и которые они делали в Самарской области, и выбрал данную технологию, - сообщил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Михаил Сылка.

Стоит отметить, что в «портфолио» голландской фирмы рекультивация более чем 400 полигонов по всему миру. Голландия, Польша, Аргентина... В России Multriwell уже также работали. У нас голландские технологии были протестированы на полигоне «Преображенка» в Самарской области и получили от независимых экологов самые высокие оценки. В рамках межведомственного штаба эксперты рассматривали две системы активной дегазации, сравнивая австрийскую и голландскую технологии. Методики очень похожи, но последняя позволяет установить систему дегазации на 15 дней быстрее.

Конкретно

- Время сейчас является решающим фактором, - сказал заместитель министра. - Представители голландской компании гарантировали нам, что до 15 июня заработает система дегазации старой карты полигона «Ядрово». Сейчас мы уже локализовали все выхода газа, которые были на полигоне. Превышений ПДК (предельно допустимых норм. - Авт.) нет. Мы приступили к частичной рекультивации старого тела полигона. На сегодняшний день никакой угрозы населению и негативного воздействия на окружающую среду нет. Но все равно нужна активная дегазация.

Как будет проходить рекультивация свалки «Ядрово»? Напомним, сам полигон находится в нескольких километрах от Волоколамска и действует еще с 1979 года. За почти сорок лет здесь было захоронено тысячи тонн твердых бытовых отходов, а в теле полигона скопилось большое количество свалочного газа. Процесс рекультивации - это ведь не просто засыпать гигантскую мусорку грунтом и забыть. Прежде всего площадку нужно максимально очистить, чтобы она не стала бомбой замедленного действия для экологии района. Поэтому для начала из недр свалки нужно вывести весь газ. Такой же процесс сейчас проводится на полигоне «Кучино» в Балашихе - внутри полигона прокладывается система вертикальных и горизонтальных труб. В «Ядрово» через них газ будет поступать в конденсатосборный коллектор и затем в систему утилизации. Работы по дегазации будут выполнены за счет собственника полигона.

- Мы сейчас готовим проект - это займет максимум три недели, - рассказал коммерческий директор Multriwell Юджин Тиммерманс. - Параллельно мы готовим все оборудование к отправке в Россию. Предполагаем, что в начале апреля мы начнем работу непосредственно по прокалыванию полигона. Основное отличие нашей технологии заключается в том, что мы делаем частые проколы в земле. За счет этого в теле полигона лучше идет биореакция, разлагаются органические вещества, которые дают запах. То есть земля быстрее становится пригодной для дальнейшего использования. После того как выводятся газы, сверху закрывается непроницаемой пленкой, и потом эту территорию можно использовать на ваш выбор.

Полностью запустить систему голландцы планируют уже 15 июня.