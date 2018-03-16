В Щербинке открыли разворотную эстакаду через Варшавское шоссе

СЕГОДНЯ 11:55 2018-03-16T11:58:11+03:00

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Выехать из Щербинки в Москву до 16 марта было довольно проблематично, приходилось терять много времени в пробках. Облегчить путь в столицу должна новая эстакада через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого. На открытие эстакады приехал мэр Москвы Сергей Собянин, который рассказал, что еще предстоит сделать.

- В этом году будет построено и реконструировано 115 км дорог, развязок, тоннелей, эстакад. Один из таких крупных объектов находится в районе Щербинки, - сказал мэр города.

Щербинка, если смотреть на карты, разрезана двумя магистралями - железнодорожной и автодорожной. Запуск железнодорожной эстакады был в прошлом году.

Нынешний запуск автодорожной эстакады через Варшавское шоссе значительно улучшит транспортную доступность Щербинки и Южного Бутова. Во-первых, появился съезд с Варшавского шоссе при движении из центра на улицу Маршала Савицкого. Во-вторых, есть разворот на Варшавском шоссе при движении из центра. В-третьих, эстакада ликвидирует пробки на пересечении Варшавского шоссе с улицами Маршала Савицкого и 40 лет Октября. Длина новой эстакады - 606 метров, 2 полосы движения. Также была проведена реконструкция Варшавского шоссе от МКАД до границ города.

Полностью участок Варшавского шоссе в районе Щербинки реконструируют до конца года. Предстоит еще построить 400-метровый транспортный тоннель. Появится он на участке, где пересекаются Варшавское, Симферопольское шоссе, улица Железнодорожная в Щербинке и Обводная дорога. Он будет иметь три полосы в каждом направлении. Также планируют построить подземные и наземные переходы - всего их будет шесть. И установить более 630 метров шумозащитных экранов. Полностью работы планируется завершить в 2018 году.

КСТАТИ

За последние 7 лет протяженность московских дорог выросла на 16%. Всего в городе было построено 676 км дорог, 199 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 192 внеуличных пешеходных перехода.