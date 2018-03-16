В Подмосковье задержали предпринимателя, из-за которого по версии следствия шесть человек насмерть отравились газом

СЕГОДНЯ 13:28 2018-03-16T13:34:07+03:00

Если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Московской области продолжается расследование по гибели шести человек, котрые отравились газом. Напомним, трагедия произошла 14 марта в поселке Красный электрик на окраине Ногинска. На первом этаже многоквартирного дома нашли тела 30-летней женщины и ее троих детей - 3, 6, 11 лет. Без внешних признаков насильственной смерти. Зашедшие в квартиру полицейские сразу почувствовали запах газа. На кухне была включена одна из конфорок, над ней висели детские вещи. Вероятно, таким образом женщина пыталась высушить постиранную одежду. Кроме того, в квартире работала и газовая отопительная колонка. Спустя несколько часов в том же доме нашли еще двоих погибших. В квартире этажом выше лежали тела 55-летнего мужчины и его 74-летней матери. Экспертиза выяснила, что все шестеро отравились продуктами горения.

- По данным следствия, смерть людей наступила в результате отсутствия надлежащей вытяжки продуктов горения из вентиляционной шахты, которая своевременно не обслуживалась, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Согласно имеющемуся договору у управляющей компании обслуживание системы вентиляции возложено на ИП Еременко.

- Есть все основания полагать, что на самом деле предприниматель за состояние системы вытяжки не следил, проверок не проводил, - рассказали «КП» источники в правоохранительных органах. - Это в конечном счете и привело к смертям взрослых и детей.

Напомним, после трагедии СК возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть шести человек». Если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Мужчина задержан. В ближайшее время следователь будет просить суд отправить его под арест.