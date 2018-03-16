Из-за задержек авиарейсов прокуратура проверит московские авиакомпании

СЕГОДНЯ 13:36 2018-03-16T13:38:39+03:00

Также проконтролируют организацию летной работы и время отдыха пилотов

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит авиакомпании, которые базируются в столице. Поводом стали задержки рейсов. Об этом "Комсомольской правде" сказали в пресс-службе ведомства.

- В связи с задержками рейсов будет проведена проверка столичных авиакомпаний. Также специалисты проверят как осуществляется обслуживание и ремонт самолетов, - сказали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Речь идет о 29 авиакомпаниях, в их числе "Аэрофлот", "Ютейр", "Победа", "Россия", "Ямал", "Якутия" и другие.

Под проверку попадут не только самолеты, но и персонал. В частности, будут оценены условия работы и отдыха пилотов, как обеспечивается медицинское обслуживание во время полетов и наличие аварийно-спасательных средств.