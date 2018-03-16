В день выборов президента наземка Москвы поедет по расписанию будней

СЕГОДНЯ 15:12 2018-03-16T15:19:55+03:00

На маршруты выпустят больше автобусов, чем обычно в выходные

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В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента РФ городской наземный транспорт будет работать по расписанию рабочего дня. Напомним, обычно по выходным автобусы, троллейбусы, трамваи и синие маршрутки ездят по своим маршрутам с увеличенными интервалами. К примеру, в будни автобус должен подъезжать к остановке каждые 5 - 10 минут, а в субботу и воскресенье - каждые 10 - 20 минут.

Но поскольку в это воскресенье горожане поедут к избирательным участкам, в мэрии решили временно поменять график наземки. Кроме того, на линии выйдет больше автобусов, чем обычно в выходные дни. Всего 18 марта по городу будут курсировать более 6,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов, а также 1,8 тысячи синих автобусов частных перевозчиков.

- В день выборов маломобильные пассажиры, например, инвалиды, смогут воспользоваться льготным социальным такси, - сообщили в мэрии Москвы. - На 18 марта уже поступило более 220 заявок.

НА ЗАМЕТКУ

Адрес своего избирательного участка можно найти с помощью специальной формы на портале мэра Москвы.

Для этого нужно указать адрес своей регистрации в столице. Кроме того, можно позвонить по круглосуточному телефону «горячей линии» Центральной избирательной комиссии - +7 (800) 700-20-18.

Все избирательные участки будут работать 18 марта с 8.00 до 20.00. Если вы голосуете по месту прописки, с собой нужно принести лишь паспорт. Если выбрали любой другой удобный участок, тогда дополнительно надо захватить на выборы полученный ранее в центре госуслуг «Мои документы» или в избирательной комиссии специальный отрывной талон.

КСТАТИ

Трамваев без турникетов станет больше

Накануне дня выборов в субботу, 17 марта, в наземке уберут турникеты еще на нескольких линиях трамваев. Напомним, с начала этого года вход во все двери уже разрешили почти на 80 маршрутах автобусов и трамваев по всему городу. Теперь они меньше стоят на остановках, а пассажиры могут быстрее доехать до места и обратно, например, сначала на избирательный участок и потом домой.

При этом любой проездной билет, карту «Тройка» или социальную карту нужно прикладывать к валидатору при каждом входе в салон. То есть, несмотря на выключенные турникеты, «зайцем» лучше не ездить. Везде работают контролеры. Поэтому еще и билет выбрасывать до конца поездки не стоит.

В эти выходные турникеты уберут в таких трамваях:

№ 1 «Улица Академика Янгеля – Москворецкий рынок»

№ 8 «Новоконная площадь – 3-я Владимирская улица»

№ 12 «Проезд Энтузиастов – 2-я улица Машиностроения»

№ 16 «Улица Академика Янгеля – Улица Серпуховский Вал»

№ 20 «Красноказарменная площадь – Курский вокзал»

№ 24 «Новогиреево – Курский вокзал»

№ 35 «Новоконная площадь – Нагатино»

№ 36 «Детский санаторий – 3-я Владимирская улица»

№ 37 «Новогиреево – Каланчевская улица»

№ 38 «Черемушки – Метро «Пролетарская»

№ 45 «Новоконная площадь – Сокольническая Застава»

№ 50 «Проезд Энтузиастов – Каланчевская улица».