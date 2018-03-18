2018-03-18T13:06:47+03:00
Общество

Губернатор Подмосковья и Патриарх Кирилл проголосовали в Одинцове

На территории Московской области сегодня утром открылись 4239 участков, за безопасностью на них следят 10 тысяч полицейских и 3,4 тыс. сотрудников МЧС
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Андрей Воробьев встретил на избирательном участке в Одинцове Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Фото: Денис ТрудниковАндрей Воробьев встретил на избирательном участке в Одинцове Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Фото: Денис Трудников
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В Московской области сегодня ровно в 8 часов утра открылись 4239 участков для голосования на выборах президента России. Большинство участков традиционно расположены в стенах образовательных учреждений (в основном школ) - 2511, учреждений культуры (дома культуры, клубы и проч.) – 1011, административных зданиях (551), больницах и поликлиниках (118). Кроме того, 23 участка находятся на территории воинских частей, 10 - в следственных изоляторах, 8 – в торговых центрах и офисных зданиях. Еще 6 точек для голосования сегодня работают до 20:00 в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с семьей проголосовал за будущего президента России на участке в Одинцове. Фото: Денис Трудников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с семьей проголосовал за будущего президента России на участке в Одинцове. Фото: Денис Трудников.

- Все участки открыты и приступили к работе, - сообщила журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова. - КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней - система более оперативного и точного подсчета голосов, - Авт.) работают в штатном режиме. На 2170 избирательных участков работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет. Открытие прошло спокойно.

По словам пресс-секретаря ГУВД Московской области Татьяны Петровой, во время подготовки к проведению выборов все избирательный участки на территории Подмосковья были тщательно обследованы сотрудниками полиции, кинологами с собаками и специальными техническими средствами.

- В местах голосования задействовано 10 тысяч 788 сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных предприятий, членов народных дружин, общественных формирований и казачьих обществ, - заявила Петрова.

Помимо этого, на каждом объекте, где находятся избирательные участки, дежурят представители МЧС, выставлены наряды, в которые помимо сотрудников ведомства вошли и коллеги из «Мособлпожспас». Они также следят за безопасностью проведения выборов. Всего от МЧС в этом задействованы 3450 человек и 505 единиц техники. В Главном управлении МЧС по Московской области работает оперативный штаб на случай возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций.

Председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова следит за ходом голосования в Подмосковье. Фото: Андрей Жабин

Председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова следит за ходом голосования в Подмосковье. Фото: Андрей Жабин

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня вместе с семьей проголосовал за будущего президента России на участке в Одинцове, который находится в филиале МГИМО.

- Важный в стране день, очень приятно, что все участки в Подмосковье открылись - более четырех тысяч, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы контролируем процесс организации голосования, знаем, что явка хорошая. Люди идут голосовать.

На том же участке №1980 губернатор встретил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава РПЦ также принял участие в голосовании.

- Я очень надеюсь, что тот выбор, который сделают россияне, поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе, развивая наш суверенитет, - отметил Патриарх. - С полной ответственностью хочу сказать, что наш народ достоин нового лучшего будущего. Пусть Господь хранит Россию!

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