2018-03-16T18:40:26+03:00
Общество

Сергей Собянин: Власти Москвы не допустят провокаций в ходе выборов

За «художества» при голосовании предусмотрено до 5 лет заключения
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16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказал о новом порядке голосования в столице на президентских выборах - не по месту регистрации. При этом пригрозил, что власти города не допустят провокаций в ходе выборов.

«На выборах 18 марта будет действовать новый для москвичей порядок голосования НЕ по месту регистрации — «мобильный избиратель», - сообщил градоначальник на своем персональном сайте. - Суть в том, что каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг.»

Голосовать разрешается лишь один раз независимо от количества поданных заявлений. Чрезвычайно важная тема жителей столицы, где миллионы людей прописаны по одному адресу, а фактически живут по другому.

Не приведет ли нововведение к «каруселям» (голосованию на нескольких участках) и другим провокациям?

«Прием заявлений о голосовании НЕ по месту жительства закончился 4 дня назад. Чтобы избежать дублирования, ЦИК и Мосгоризбирком за эти дни провели сверку списков «мобильных избирателей», - написал Сергей Собянин. - Правила таковы, что «мобильный избиратель» будет включен в список только на одном участке, который был указан в первом заявлении. Второе и любое последующее заявления аннулированы.»

Сколько бы человек не взял отрывных талонов, проголосовать он сможет только один раз. Для этого избиркомы и проводили сверку списков избирателей. Горожанам, подавшим несколько заявлений о голосовании на разных участках, Мосгоризбирком разошлет SMS с разъяснением их ошибки и адресом единственного избирательного участка, где они смогут проголосовать.

Причем, мэр Москвы напомнил об уголовной ответственности за попытки подобных провокаций.

«Конечно, провокаторов хватает. Не сомневаюсь, что по сложившейся «доброй» традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные «карусели» будет невозможно. Не советую это делать. См. статью 142.2 УК РФ», - подчеркнул Сергей Собянин.

Кстати, эта статья УК предусматривает до 5 лет заключения.

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