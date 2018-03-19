2018-03-19T11:53:24+03:00
Политика

Владимир Путин получил в Москве на 50% голосов больше, чем на прошлых выборах

По сравнению с 2012 годом на избирательные участки пришли на 300 тысяч москвичей больше
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Московский городской избирком сообщил статистику прошедших выборов президента России после обработки 99,92% протоколов. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал журналистам, что по сравнению с предыдущими выборами 2012 года число избирателей, поддержавших действующего президента Владимира Путина, увеличилось на 50%.

На табло городского избиркома доли набранных кандидатами голосов распределились так. Первое место (как и по стране) - Владимир Путин. За него проголосовали 70,88% москвичей. 12,47% набрал кандидат от КПРУ Павел Грудинин. Далее: Владимир Жириновский - 4,7%, Ксения Собчак - 4,08%, Григорий Явлинский - 3,17%, Борис Титов - 1,56%, Сергей Бабурин - 0,96%, Максим Сурайкин - 0,72%.

По словам Валентина Горбунова 18 марта явка избирателей на участки составила 59,95%.

- Если говорить в абсолютных цифрах, вчера на избирательные участки пришли и получили избирательные бюллетени 4 миллиона 524 тысяч 71 человек, - заявил председатель Могоризбиркома. - Это на 300 тысяч примерно больше, чем было в 2012 году.

Напомним, на территории столицы были открыты более 3,6 тысячи избирательных участков. За прозрачностью процесса наблюдали 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ, который был создан по инициативе Общественной палатой Москвы. А за безопасностью и порядком на участках - 17 тысяч сотрудников полиции, плюс сотрудники Росгвардии, работники ЧОП, представители народных дружин и общественных формирований.

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