2018-03-19T21:12:14+03:00
Общество

Золотую звезду отреставрировали на Центральном павильоне ВДНХ

С нее сняли строительные леса
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВДНХФото: пресс-служба ВДНХ
Изменить размер текста:

На ВДНХ "кипят" реставрационные работы, кажется, что конца и края не будет. Но павильоны один за другим преображаются, а звезды на них становятся ярче. С золотой звезды, которая венчает шпиль Центрального павильона выставки, 19 марта, сняли строительные леса. И теперь москвичи и туристы могут увидеть звезду, покрытую новой позолотой.

- Работы по реставрации звезды начались осенью 2017 года. Уже тогда шпиль и сама конструкция были закрыты временно в тепляк, который позволял вести работы при определенном температурном режиме даже в холодное время года, - рассказали в мэрии города.

Чтобы звезда засияла понадобилось 3,5 месяца. Реставрировали ее 15 человек, которые ежедневно с помощью страховки поднимались на высоту чуть меньше 100 метров.

Сама звезда и ее основание имеют высоту 8 метров, а шпиль — 31 метр. Они выполнены из тонкой листовой меди и покрыты позолотой.

- Конструкцию, украшающую Центральный павильон выставки, не обновляли более 60 лет. За это время позолота потускнела и частично облезла, металл подвергся коррозии, - напомнили в мэрии города.

Как рассказывают в Мосгорнаследии, сначала звезду почистили от остатков позолоты и следов краски. Были восстановлены утраченные медные элементы.

Кроме того, был частично усилен каркас. И только потом был финальный процесс - золочение поверхности звезды и шпиля (это площадь 140 кв.метров).

В самом павильоне "Центральный" уже также заканчиваются реставрационные работы - без ремонта он был 63 года. На крыше также отчистили скульптуры и нанесли смальту (позолоты). Много работы и внутри павильона, так как в 90-е годы здесь устроили торговлю. Пришлось приводить в порядок даже стены и паркет.

По завершению работ в павильоне откроют уникальный горельеф Вучетича, который считался утраченным более 40 лет. А также разместят 14-метровую картину Герасимова "Второй съезд колхозников и ударников", которая пролежала в стене павильона почти 50 лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алиса ТИТКО

 
Читайте также
Богатые тоже плачут – одни от горя, другие от жадности
Более двух лет длится тяжба в Арбитражном суде Саратовской области между учредителями известного российского производителя дверей ООО «ТОРЭКС», за время которой умер истец и один из отцов-основателей компании Салават Мухитдинов
Подписаться на «Комсомолку» можно будет на избирательном участке
Жители Москвы и Московской области 18 марта смогут на избирательных участках не только принять участие в выборах Президента России, но и подписаться на «Комсомолку» и другие любимые газеты и журналы
Начальник ГИБДД России Михаил Черников: За три опасных нарушения на дороге скоро будут лишать прав
Генерал-майор полиции рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», какие новшества ждут водителей и что делает Госавтоинспекция для сохранения жизни и здоровья людей на дорогах
Новости 24
Три станции фиолетовой ветки Московского метрополитена закроют на неделю
В парке Горького откроют новый вход
Лжебанкиров, собравших «под проценты» 5,5 млн, задержали в Подмосковье
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более 60 тысяч человек
В московском метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным
Прошедшей зимой в Москве обошлось без сезонной эпидемии гриппа
В московских больницах пройдут «Дни открытых дверей»
Электричка столкнулась с автомобилем на перегоне Кунцево — Усово
Городской транспорт в Москве 18 марта будет работать по расписанию рабочего дня
На столичных зебрах установят 200 камер, снимающих непропуск пешеходов
Баба Яга зовет на выборы
В поликлиниках Москвы дежурные врачи проводят более 9 тысяч приемов в день
Концертный зал филармонии в парке «Зарядье» достроят в мае - июне 2018 года
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину
Храбрый чихуахуа погиб в Подмосковье, спасая хозяйку
В Москве у прохожего похитили сумку с деньгами, ценными монетами и техникой
Минское и Боровское шоссе свяжут две новые дороги
На станции метро «Солнцево» появились входы в виде «дачных домиков»
В Москве за год провели более 3,5 тысяч бесплатных процедур ЭКО
На выставке недвижимости MIPIM - 2018 Москва представила программу реновации
Северный вестибюль станции «Кропоткинская» закрыли до апреля
В Подмосковье иномарка сбила пожилую пару
Москвичам предложили продлевать водительские права автоматически
В столице ветераны получат материальную помощь ко Дню Победы