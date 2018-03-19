Золотую звезду отреставрировали на Центральном павильоне ВДНХ

СЕГОДНЯ 21:05 2018-03-19T21:12:14+03:00

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На ВДНХ "кипят" реставрационные работы, кажется, что конца и края не будет. Но павильоны один за другим преображаются, а звезды на них становятся ярче. С золотой звезды, которая венчает шпиль Центрального павильона выставки, 19 марта, сняли строительные леса. И теперь москвичи и туристы могут увидеть звезду, покрытую новой позолотой.

- Работы по реставрации звезды начались осенью 2017 года. Уже тогда шпиль и сама конструкция были закрыты временно в тепляк, который позволял вести работы при определенном температурном режиме даже в холодное время года, - рассказали в мэрии города.

Чтобы звезда засияла понадобилось 3,5 месяца. Реставрировали ее 15 человек, которые ежедневно с помощью страховки поднимались на высоту чуть меньше 100 метров.

Сама звезда и ее основание имеют высоту 8 метров, а шпиль — 31 метр. Они выполнены из тонкой листовой меди и покрыты позолотой.

- Конструкцию, украшающую Центральный павильон выставки, не обновляли более 60 лет. За это время позолота потускнела и частично облезла, металл подвергся коррозии, - напомнили в мэрии города.

Как рассказывают в Мосгорнаследии, сначала звезду почистили от остатков позолоты и следов краски. Были восстановлены утраченные медные элементы.

Кроме того, был частично усилен каркас. И только потом был финальный процесс - золочение поверхности звезды и шпиля (это площадь 140 кв.метров).

В самом павильоне "Центральный" уже также заканчиваются реставрационные работы - без ремонта он был 63 года. На крыше также отчистили скульптуры и нанесли смальту (позолоты). Много работы и внутри павильона, так как в 90-е годы здесь устроили торговлю. Пришлось приводить в порядок даже стены и паркет.

По завершению работ в павильоне откроют уникальный горельеф Вучетича, который считался утраченным более 40 лет. А также разместят 14-метровую картину Герасимова "Второй съезд колхозников и ударников", которая пролежала в стене павильона почти 50 лет.