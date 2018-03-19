Сквош - не индейская баба, не вши и не песня

19 Март 23:15 2018-03-19T23:33:14+03:00

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Меня зовут Женя. Накануне международного турнира по сквошу я стою у входа в торгово-развлекательный комплекс "Метрополис" и спрашиваю у посетителей, что такое сквош. Пять опрошенных почесав разные части тела ответили, что сквош — это особый вид нательных насекомых. Двое выразили уверенность, что сквош - это баба на языке индейцев. Мужчина без переднего зуба исполнил песню Пугачевой "Пожови меня с собой, я приду сквош жлые ночи".

На улице минус десять. Ровно стоять не получается. Я прыгаю. "Как мяч с одной синей точкой", — заключает прохожий. Из этого замечания можно сделать вывод. Похоже, этот прохожий первый из опрошенной двадцатки знает, что такое сквош.

Только для читателей этой статьи сообщаем. Двести лет назад сквош придумали британские зэки, коротающие отсидку ударами мячика по тюремной стене. С тех пор многое изменилось и в наше время сквош считается спортом аристократов.

Несмотря на большое количество аристократов, живущих в нашей стране, у нас спорт не очень популярен. Чтобы исправить это недоразумение с 22 по 25 марта в Метрополисе пройдет Международный турнир по сквошу среди профессионалов Subbotnik PSA Open 2018. Вход бесплатный и посмотреть стоит. Во-первых, профессионалов заключат в особый стеклянный зверинец, где они будут упражняться с ракеткой и черным мячом. Во-вторых, в перерывах гостей будут обучать игре. В-третьих, можно будет посмотреть, как выглядят сквошисты-профессионалы, входящие в топ-100 мирового рейтинга. ну и, самое главное, по слухам, сквош очень способствует похудению.