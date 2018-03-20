Почему на мошенников из автосалонов так редко заводят реальные уголовные дела

СЕГОДНЯ 01:07 2018-03-20T01:07:52+03:00

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Задержан организатор бизнеса и пятеро его подельников. Им теперь светят реальные сроки по статье «мошенничество» до 10 лет.

Случай, можно сказать, уникальный. Потому что реальные уголовные дела и посадки по автомошенникам случаются крайне редко. Почему?

ЗАБРОСАЛИ ИНСТАНЦИИ ЖАЛОБАМИ

Мытищинский автосалон работал на Ярославском шоссе, 116, в течение нескольких лет. Здесь практиковали сразу несколько схем. Дурили и покупателей, и продавцов. Покупателям во время оформления документов (обычно этот процесс специально растягивали на три-четыре часа, чтобы вымотать человека) в кипе бумаг подсовывали листы, где прописывались агентские отчисления, о которых раньше речи не шло, и штрафы за отказ от сделки. Продавцам могли несколько месяцев названивать с просьбой снизить цену на машину. А потом оказывалось, что на самом деле авто было продано почти сразу, а «скидка» в 15 - 20% падала в карман кому-то из салона.

Судя по записям на автофорумах, на аферистов жаловались постоянно с 2014 года. И заявления в полицию писали пачками. Как об стенку горох.

- Я вам могу рассказать, как было у меня, - объясняет «КП» одна из пострадавших, Наталья Полякова. - После подписания договора о покупке машины мне заявили, что я должна салону еще 40 тысяч рублей. В документе оказалась скрытая комиссия, про которую мне ничего не говорили. Я тут же вызвала полицию. Приехал наряд. Люди в форме пожали сотрудникам автосалона руки как старые знакомые. Заявление приняли, но через два дня мне сообщили, что в возбуждении уголовного дела отказано. Предложили судиться с автосалоном как частное лицо. Мол, надо было внимательно читать бумаги.

Суд - это деньги на адвоката, время и нервы. На этом этапе многие обманутые и соскакивают. Но Полякова не сдалась. Она начала строчить жалобы. В службу собственной безопасности МВД, УБЭП, прокуратуру, электронную приемную президента. Пострадавшие организовались через интернет. И продолжали отсылать во все возможные инстанции жалобы и заявления.

Оперативники приезжали в автосалон на Ярославском шоссе под видом клиентов и снимали на видео, как здешние умельцы дурят посетителей. Во время спецоперации с участием спецназа задержан организатор салона и его ближайшие подельники. Оперативная съемка

ПРИВЫЧНЫЕ ДЕЛА

Впрочем, к такому повороту в автосалоне были готовы.

- Чтобы избегать исков, автосалон постоянно переименовывали, - говорит источник в правоохранительных органах. - Одну фирму закрывали, вместо нее появлялась новая, на подставное лицо. На самом деле в тех же помещениях сидели одни те же люди и занимались теми же делами.

За последние несколько лет автосалон поменял семь названий: «Автомобильная компания», «Автоком», «Авторубин», «Фирст», «Винтаж», «Автолот», «Автопроффит».

По словам источника, в итоге ситуацию переломило именно то, что образовалась критическая масса заявлений на умельцев из автосалона.

- Расследования по экономическим преступлениям осложняются тем, что очень трудно доказать сам умысел мошенничества, - объясняет действующий сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший УБЭП). - То есть доказать, что случившееся - не оплошность клиента и не просто совпадение, а системный обман. Сбор таких доказательств требует больших ресурсов. В этот автосалон под видом клиентов приходили сотрудники полиции, которые фиксировали на видео, как ведется работа, на каком этапе совершается обман. С такой базой получилось добиться возбуждения уголовного дела и задержать всю верхушку этой группы.

Стало известно, что организатор «бизнеса» когда-то сам служил в полиции, а его ближайший помощник - родственник высокого чина в городском ОМВД. Служба внутренней безопасности полиции теперь разбирается, кто из сотрудников мог сознательно закрывать глаза на проделки аферистов.

Первые лица одного из мошеннических автосалонов Илья и Ирина Хмаладзе сбежали во время судебного процесса. Находясь под подпиской о невыезде, они должны были приезжать на все судебные заседания. Но с осени прошлого года их никто не видел. Фото: Соцсети

ЛАЙФХАК* ДЛЯ ПОЛИЦИИ

И все-таки это капля в море.

Автосалонов, автосалончиков и просто шарашкиных контор, которые работают ровно по таким же схемам, в Москве и Подмосковье десятки десятков. Два года назад мы писали о москвичке Евгении Поповой, которая стала жертвой мошенников. Она купила машину в автосалоне «Олимп-Авто» на улице Подвойского у «Москва-Сити». А через два года машину забрали полицейские. Оказалось, что некий мужчина оставил иномарку в автосалоне, там ее продали Поповой, но владельцу так и не заплатили. Тот заявил авто в угон. Когда авто забрали, Евгения ринулась в автосалон. И обнаружила тех же менеджеров, работающих за теми же столами, но только теперь под вывеской «Дельта-Авто». Москвичке помахали ручкой: той фирмы (юридического лица) больше нет, какие к нам могут быть претензии?

Летом прошлого года в редакцию с жалобой на тот же салон «Дельта-Авто» обратился другой читатель. Петр Дмитриев выложил объявление о продаже машины на Авито. Вскоре позвонил мужчина, который представился сотрудником автосалона. Сказал, что прекрасную «Ауди А6» Дмитриева они продадут за сутки и по самой красивой цене.

- Обговорили, что я получу на руки 500 тысяч рублей, - рассказывает мужчина. - Документы оформляли долго. То одного сотрудника нет, то другой занят. Несли на подпись кучу всяких бумаг. Подписались уже ночью. И на руки мне выдали только 300 тысяч. Где еще 200 тысяч? А мне указывают на какой-то крохотный пункт в кипе бумаг. Комиссия!

Подал заявление в полицию. Но проверка никакого криминала не нашла. Петру предложили идти в суд.

- На адвоката у меня денег сейчас нет, - разводит руками мужчина.

Понятно, нужно было внимательно читать договор пункт за пунктом. Но чем этот салон отличается от того, который накрыли в Мытищах? Лайфхак для полиции: в сети за несколько лет накопились сотни отзывов по поводу афер с машинами в салоне на улице Подвойского. Можно собрать этих людей, оформить заявления и прикрыть лавочку. Или пока не до того?

*Лайфхак - так на сленге пользователей интернета называют полезный совет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сбежали со скамьи подсудимых

В феврале в Лефортовском суде вынесли приговор группе мошенников, которые маскировались под автосалон. Своим клиентам они предлагали стать инвесторами - вкладывать деньги в машины, которые затем сдаются в аренду, и получать 40% годовых. Контора называется «Автотрейд» и еще год назад активно рекламировалась в интернете. Люди понесли аферистам свои миллионы. Стоит ли говорить, что никакие машины на самом деле не покупались, а деньги выводились на другие счета. Поначалу проценты исправно выплачивались, а потом - все, капут...

Верхушку автосалона задержали. Летом прошлого года дело, в котором фигурируют 13 пострадавших и ущерб в 30 миллионов рублей, ушло в суд. На скамье подсудимых - руководитель фирмы Илья Хмаладзе, его жена Ирина и бухгалтер «Автотрейда» Елена Буцева. Все трое находились под подпиской о невыезде. И однажды Илья и Ирина Хмаладзе просто исчезли. Процесс заканчивали уже без них. Бухгалтер Буцева получила 3 года, она пока единственная осужденная по этому делу.

Адвокат Оксана Филачева, представлявшая в суде интересы потерпевших, рассказывает:

- Илья Хмаладзе до этого уже сидел за мошенничество. Как установлено следствием, какое-то время он даже управлял «Автотрейдом» дистанционно, находясь на зоне. В суде было озвучено, что он даже умудрялся отправлять оттуда подельникам финансовые документы!

Супруги Хмаладзе объявлены в федеральный розыск. А потерпевшие могут попытаться вернуть «инвестированные» в пшик деньги только после того, как аферистов осудят и можно будет подать гражданские иски.