В Москве скоро появятся курьеры с пропеллером

СЕГОДНЯ 09:45 2018-03-20T09:52:34+03:00

Ориентироваться в пространстве коптер умеет с помощью спутниковой навигации. Заряда батареи в среднем хватает на 30 км Фото: Александр ГЛУЗ

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Любопытная новость появилась на сайте Правительства Москвы утром во вторник. В технополисе «Москва» разработали программу для управления летающих дронов, которые в ближайшем будущем будут выполнять курьерскую работу. Сейчас ее пока тестируют.

- Оператору нужно только вбить конечный адрес в компьютер или смартфон, - объясняют разработчики. - И дальше аппарат действует самостоятельно. Управлять им вручную не придется.

Ориентироваться в пространстве коптер умеет с помощью спутниковой навигации. Заряда батареи в среднем хватает на 30 км. По сравнению с теми дронами, которыми управляют с земли через пульт, это огромное расстояние.

- Новые коптеры можно использовать на промышленных предприятиях, - считают в столичном Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства. - Или, например, в крупных магазинах. Доставлять они могут малогабаритные грузы весом до трех кг. Это может быть корреспонденция, например. Или какие-нибудь документы.

На данный момент к работе готовят два десятка «самостоятельных» дронов. Этим летом их начнут использовать для патрулирования местности. В частности, на Борисовских прудах, где всегда много отдыхающих и, увы, довольно часто случаются несчастные случаи. Сигналы о происшествиях будут поступать на пульт спасателей. Возможно, летающие наблюдатели смогут даже доставлять спасательные жилеты и сбрасывать их в воду.