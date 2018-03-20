2018-03-20T09:52:34+03:00
Наука

В Москве скоро появятся курьеры с пропеллером

Программное обеспечение для коптеров уже разработали
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Ориентироваться в пространстве коптер умеет с помощью спутниковой навигации. Заряда батареи в среднем хватает на 30 кмОриентироваться в пространстве коптер умеет с помощью спутниковой навигации. Заряда батареи в среднем хватает на 30 кмФото: Александр ГЛУЗ
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Любопытная новость появилась на сайте Правительства Москвы утром во вторник. В технополисе «Москва» разработали программу для управления летающих дронов, которые в ближайшем будущем будут выполнять курьерскую работу. Сейчас ее пока тестируют.

- Оператору нужно только вбить конечный адрес в компьютер или смартфон, - объясняют разработчики. - И дальше аппарат действует самостоятельно. Управлять им вручную не придется.

Ориентироваться в пространстве коптер умеет с помощью спутниковой навигации. Заряда батареи в среднем хватает на 30 км. По сравнению с теми дронами, которыми управляют с земли через пульт, это огромное расстояние.

- Новые коптеры можно использовать на промышленных предприятиях, - считают в столичном Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства. - Или, например, в крупных магазинах. Доставлять они могут малогабаритные грузы весом до трех кг. Это может быть корреспонденция, например. Или какие-нибудь документы.

На данный момент к работе готовят два десятка «самостоятельных» дронов. Этим летом их начнут использовать для патрулирования местности. В частности, на Борисовских прудах, где всегда много отдыхающих и, увы, довольно часто случаются несчастные случаи. Сигналы о происшествиях будут поступать на пульт спасателей. Возможно, летающие наблюдатели смогут даже доставлять спасательные жилеты и сбрасывать их в воду.

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