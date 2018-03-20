Суррогатная мать, полтора года назад сбежавшая с чужими детьми, все-таки вернула их биологическим родителям

СЕГОДНЯ 14:33 2018-03-20T16:04:55+03:00

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История с похищением двух девочек суррогатной матерью в итоге все-таки закончилась хэппи-эндом. Не в последнюю очередь - благодаря статьям в «Комсомольской Правде».

Напомним, семейная пара из Санкт-Петербурга Дмитрий и Ольга Сазоновы осенью 2016 года заявили в полицию о похищении их дочек-двойняшек. Пара не смогла завести собственных детей, поэтому обратилась к услугам суррогатной матери. Подходящую женщину по совету знакомых помогла найти некая матушка Илли Илия. В Питер прилетела Преслава Воронова из Якутска: у которой уже было двое детей от предыдущих браков. С ней подписали договор (на 900 тысяч рублей), Вороновой сняли ей квартиру в Питере, привозили продукты, ежемесячно выплачивали авансы. Но за два месяца до родов Воронова сбежала. Илли стала от ее имени вести переговоры, требуя, увеличить сумму выплат. Затем Сазоновым стало известно, что Преслава родила двух девочек в роддоме подмосковного Ногинска. Но она и оттуда исчезла. Вернуть детей Воронова отказалась. Поэтому Сазоновы решили судиться.

В феврале Якутский суд (по месту прописки суррогатной матери) признал Ольгу и Дмитрия биологическими родителями девочек и постановил изъять их у Преславы. Сама женщина на этот момент жила в съемном доме в Балашихе. Сазоновы вместе с судебными приставами дважды приезжали, чтобы вернуть детей. Но Преслава с гражданским мужем их прятали. И вот - решение суда все-таки исполнено. На это неделе (с третьей попытки) родители перевезли маленьких сестренок Лену и Тасю в Питер. Девочкам сейчас по полтора годика. И встреча в Балашихе - это первый раз, когда Сазоновы увидели своих деток вживую. До этого им не разрешали видеться.

- Детей нам передали одетыми и спящими, - рассказала «Комсомольской Правде» Ольга Сазонова. - Уже в машине девочки проснулись и поначалу не могли понять, где находятся. Они немного куксились, но никаких истерик не было. Мы понимаем, что сейчас нужно вести себя с ними очень осторожно. Психотерапевт, который осмотрел детей, дал нам несколько советов. Наша задача сейчас - окружить сейчас наших девочек теплом и заботой. Не надо настаивать, чтобы они сразу начали называть нас папой и мамой. Все должно произойти само собой.

- Дети полностью здоровы?

- В данный момент они болеют скарлатиной. Их осматривал педиатр - во рту у обеих язвочки. Но в целом все хорошо. Температуры нет. Спят спокойно.

- Теперь Лена и Таисия пойдут в детский сад?

- Мы не хотим отдавать их в детсад как минимум до трех лет. Я сейчас в отпуске, пробуду в нем, сколько потребуется. Муж работает посменно. Кроме того, с детьми нам будет помогать свекровь. Мы так счастливы, что дети наконец с нами. Мы с мужем столько лет ждали момента, когда сможем держать на руках собственных детей!

По словам Ольги Сазоновой, решающую роль в счастливом завершении этой истории стала помощь «Комсомольской Правды». После серии статей на нашем сайте и в газете Преслава Воронова и решила отдать детей добровольно.

Напомним, ранее решался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «похищение несовершеннолетних». Но теперь он закрыт.

- С юридической точки зрения к Преславе Вороновой и ее сожителю больше нет никаких вопросов, - подтвердил «КП» юрист Сазоновых Виктор Малахов.

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