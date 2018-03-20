Собянин: "Москва продолжает бить рекорды по реставрации памятников архитектуры"

СЕГОДНЯ 14:30 2018-03-20T14:33:27+03:00

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Более тысячи объектов культурного наследия отреставрировано в Москве за последние семь лет.

- Это, пожалуй, самая масштабная программа за всю историю Москвы, и вряд ли есть аналоги в других странах, - отметил мэр Сергей Собянин сегодня, 20 марта, на заседании президиума городского правительства. - Помимо реставрации памятников, проводится приведение в порядок общественного пространства вокруг этих памятников. По программе благоустройства "Моя улица" ремонтируются фасады исторических зданий. Помимо отдельных памятников, проводятся комплексные работы по целому ряду знаковых территорий: это и Зарядье, это ВДНХ, которая сама по себе является крупнейшим реставрационным проектом нашей страны. Надеюсь, что основные работы в 2018 - 2019 годах там также будут закончены.

По словам мэра, памятников в неудовлетворительном состоянии в Москве стало меньше в 5,3 раза – с 1 325 объектов в 2010 году до 248 в 2017 году. То есть их доля снизилась с 39% до 6% соответственно.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что с 2011 по 2017 годы в Москве отреставрировано 983 объекта культурного наследия.

А с учетом первого квартала 2018 года в городе уже 1007 таких адресов, - уточнил Алексей Емельянов. - Если говорить про 2016 год, отреставрировано 159 объектов, а в 2017 году - 210. То есть рост на треть.

Напомним, реставрация памятников в Москве проводится за счет городского бюджета (за 2017 г. - 48 сооружений), МИД России, Минкультуры России и других федеральных ведомств (71 памятник), а также частных инвесторов и меценатов (91 адрес – 43% от общего числа).

ПАВИЛЬОН "КОСМОС" НА ВДНХ ОТКРОЮТ ВЕСНОЙ

Сейчас в столице продолжается масштабное восстановление ВДНХ. В начале 2018 года завершилась реставрация павильона № 32/34"Космос". Специалисты восстановили уникальный стеклянный купол, воссоздали гипсовый лепной декор по фасадам и интерьерам, облицевали колонны цветным мрамором, отреставрировали скульптурную группу на крыше здания.

Под куполом павильона установлена точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 по 1937 годы. По чертежам звезды также удалось воссоздать историческую люстру диаметром более 4 метров и весом почти тонну. Гигантский светильник украшал купол павильона с 1954 года, а в 1970-х годах был демонтирован и утрачен. Теперь люстра станет частью новой экспозиции центра "Космонавтика и авиация", который откроется в отреставрированном павильоне "Космос" уже этой весной.

Затем все павильоны ВДНХ будут использоваться круглогодично, включая павильон "Космос".

Кроме того, на ВДНХ в прошлом году началась масштабная реставрация 17 фонтанов. Сейчас завершается ремонт фонтанов Центральной аллеи и "Золотой колос". В 2018 году стартуют комплексные работы по восстановлению и сохранению легендарных фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

КОНКРЕТНО

Главные отреставрированные постройки 2017 года в Москве

• Жилой дом Э.А. фон Беренса, 1880 г., в Гусятниковом переулке;

• Жилой дом Н.П. Баулина (в основе палаты XVIII в.), 1820-е гг., 1880-е гг., на Николоямской улице;

• Городская усадьба Баулиных, кон. XVIII-XIX вв. в Товарищеском переулке;

• здание Киевского вокзала;

• Церковь Иоанна Предтечи под Бором, 1675 г. с фрагментами XVI в., на Пятницкой улице;

• Церковь Михаила Архангела, 1806-1809 гг. (усыпальница Голицыных) – ансамбль Донского монастыря;

• Городская усадьба С.П. Берга, XIX в., в Денежном переулке;

• Усадьба фон Рекк, 2-я пол. XIX в. на Пятницкой улице;

• Стена Китай-города с нижней частью Варваринской башни, 1534-1538 гг. в Китайгородском проезде;

• Старый Московский Почтамт на Мясницкой улице;

• Площадь Тверской заставы с памятником Горькому;

• Парк "Зарядье" с восстановлением Старого английского двора, реставрацией Государева двора, Палат бояр Романовых и Комплекса служб Знаменского монастыря.