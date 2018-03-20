К чемпионату по футболу в Москве открылся фанатский вестибюль станции «Спортивная»

СЕГОДНЯ 16:17 2018-03-20T16:32:59+03:00

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Москва готовится к чемпионату мира по футболу. Напомним, Россия станет хозяйкой ЧМ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны. При этом матч открытия и финал состоятся в Москве на обновленном стадионе «Лужники». Болельщикам удобнее добираться сюда на метро, до станции «Спортивная».

Сегодня, 20 марта, мэр Сергей Собянин открыл после реконструкции южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии. Работы в вестибюле, выходящем на улицу Хамовнический Вал, продолжались целый год.

- По сути, вестибюль станции построен заново, - сказал Сергей Собянин. - Я надеюсь, эта станция сделает вход и выход из «Лужников» более быстрым и комфортным для зрителей. Станция «Спортивная» станет одной из основных во время чемпионата мира по футболу. Впервые в России появился стадион, который может вместить 80 тысяч зрителей. И конечно, количество болельщиков, которые одномоментно приходят на стадион и выходят с него, для нашей страны и для Москвы уникально.

Для сравнения: в будни станция принимает более 30 тысяч человек, а в дни спортивных и культурных событий - 50 тысяч человек. При этом поток людей резко вырастает примерно за час до начала матчей или концертов в «Лужниках» и после их окончания.

Сергей Собянин на открытии вестибюля станции "Спортивная" после реконструкции. ФОТО mos.ru

ЭСКАЛАТОРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

На южном фанатском входе «Спортивной» заменили и добавили эскалаторы, поставили больше касс и автоматов по продаже билетов (см. «Сравним»). Современные технологии позволили установить четыре новых эскалатора вместо трех старых, работавших здесь почти 60 лет. Теперь на подъемниках смогут прокатиться в среднем до 28 тысяч человек в час (раньше - 21 тыс.). При этом максимально эскалаторы «потянут» до 34,8 тысячи пассажиров в час. Такие же мощные механизмы уже действуют на станциях метро «Бауманская», «Фрунзенская» и «Проспект Мира».

На «Спортивной» эскалаторы сделаны так, что у пассажиров во время поездки не пострадают ни одежда, ни обувь. Покрытие на входных площадках защищает от падения и возможных травм. В обновленном вестибюле теперь будет меньше пробок на входе и около билетных касс. Для этого вместо 11 турникетов поставили 13, а также открыли дополнительные окна с кассирами. А рядом - восемь автоматов по продаже билетов. На станции появилась новая система навигации. На платформе - лайтбоксы с полезной информацией, а на станции - указатели.

Современные технологии позволили установить четыре новых эскалатора вместо трех старых. ФОТО mos.ru

На пол уложили тактильную плитку из гранита общей площадью 104 квадратных метра. Слабовидящим пассажирам стало удобнее ориентироваться на станции. Здесь также поменяли окна, системы отопления и водоснабжения, электрику и пожарную охранную сигнализацию.

БОЛЕЛЬЩИКАМ ПОКАЖУТ КОРОТКИЙ ПУТЬ

Для футбольных фанатов на «Спортивной» в дни матчей планируют сокращать интервал движения поездов - за три часа до начала игры и в течение трех часов после ее окончания.

Кроме того, желающие добраться до «Лужников» в подземке смогут пользоваться специальными схемами «Маршрут болельщика». На них нарисуют самый короткий и удобный путь от станции местонахождения гостя до станций «Спартак» и «Спортивная». Такие карты развесят по всему метро. Вдобавок на 60 станциях Сокольнической, Таганско-Краснопресненской и Калининско-Солнцевской линий разместят напольные указатели для выбора нужной платформы, чтобы доехать до Большой спортивной арены «Лужников» и стадиона «Спартак».

СРАВНИМ

Таким пассажиры увидели вестибюль «Спортивной»

До ремонта

3 эскалатора (21 тысяча пассажиров в час)

11 турникетов (13,2 тысячи пассажиров в час)

3 кассовых окна (300 пассажиров в час)

Система кондиционирования - не было

Для освещения - лампы накаливания

После ремонта

4 эскалатора (28 тысяч пассажиров в час)

13 турникетов (15,6 тысячи пассажиров в час)

4 кассовых окна (400 пассажиров в час)

Современная система кондиционирования

Для освещения - новые энергосберегающие светодиодные и компактные люминесцентные лампы