В центре Москвы 22 и 23 марта перекроют улицы

СЕГОДНЯ 18:09 2018-03-20T19:05:53+03:00

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В Хамовниках в четверг и пятницу изменится схема автомобильного движения. К территории, которая прилегает к стадиону «Лужники», проехать на машине смогут только жители этого района (резидентные разрешения разносят по квартирам уже неделю), а также те, кто там работает. Ограничения введут в связи с большим спортивным событием - 23 марта в 18.50 сборная России по футболу сразится с командой Бразилии.

Как изменится схема движения.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Улицы, где временно запретят парковаться.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КАК ПРОЕХАТЬ

Если вам нужен пропуск и вы хотите подъехать к «Лужникам» на своем авто, необходимо аккредитоваться. Сделать это можно в будние дни с 9.00 до 20.00 по адресу: улица Пречистенка, 14 (тел. 8 (495) 637-76-77 ) (или дом №19 строение 1 по 3-ей Фрунзенской улице (тел. 8 (499) 242-53-49 ).

Без пропуска проехать к дому можно будет при предъявлении паспорта с пропиской или договора аренды.