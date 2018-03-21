В Восточном Бирюлеве жители стали жертвами мошенников, собиравших квартплату

СЕГОДНЯ 01:12 2018-03-21T01:14:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На юге Москвы случилось ЧП районного масштаба. Огромное количество жителей Восточного Бирюлева (говорят, что полрайона) получили долговые письма от ГБУ «Жилищник», согласно которым все они лютые должники. Живут, понимаешь, задарма. Пользуются электричеством и отоплением. Пьют общую воду. А денег за это не платят.

На самом деле все чуточку не так.

Несколько лет назад жители местных многоэтажек присмотрели себе контору, в которой принимают коммунальные платежи. То есть выступают посредником между собственниками квартир и «Жилищником». И в отличие от Сбербанка при оплате берут себе не 3%, а всего 1,5%. Узнав об этом, пенсионеры наперегонки потянулись в фирму (копейка рубль бережет), которая до недавних пор называлась ООО «Миндаль». Сейчас на месте этой конторы открылся цветочный магазин, а ГБУ «Жилищник» недосчитался платежей за последние четыре месяца прошлого года. То есть деньги «Миндаль» успешно насобирал, а на счет коммунальной службы не перевел. Обманутые жильцы ринулись к сборщикам, да только тех и след простыл. Пожаловались в «Жилищник», но там посоветовали: мол, надо было смотреть, кому деньги платите.

ПРИЛЕТЕЛ ДОЛГ - 20 ТЫСЯЧ

Загорьевский проезд, 5/2. В этом доме в ООО «Миндаль» за «коммуналку» платили человек тридцать.

- Мои подруги ходили только туда, - рассказала «Комсомолке» пенсионерка Алевтина Морозова, нежданно задолжавшая аж 20 тысяч рублей. - Да я от них и узнала об этой конторе, в которой мало того, что дешевле, так еще очередей почти не было. В Сбербанк, бывало, придешь и сидишь полчаса. Конечно, мы и подумать не могли, что это мошенники. А потом пошел слух, что платежи не доходят до получателя. Я пошла туда, они отрицают. Ну а потом мне прилетел долг - почти 20 тысяч рублей. Обманули не только меня.

Поначалу обманутые жильцы пытались добиться справедливости. Вышли к зданию «Миндаля» на несанкционированный митинг. Постояли. Выпустили пар. По словам очевидцев, в протесте участвовало несколько сотен человек. Не помогло.

«ТРЯСИТЕ КОМПАНИЮ»

В местном отделении ГБУ «Жилищник» мне сразу пояснили, что за последние полгода в Восточном Бирюлеве так надули несколько тысяч человек! Причем речь идет не только о пресловутой конторе «Миндаль», но и о других фирмах-однодневках, которые сперва выполняли свои обязательства, а потом срывали банк и исчезали.

- Вам нужно трясти тех людей, кому вы оплачивали, - сообщила мне девушка в приемной. - Мы вам точно ничем не поможем. А чтобы у вас не отключили свет и газ, напишите заявление о том, что у вас все оплачено и в случае необходимости вы готовы предоставить все квитанции. Честно говоря, таких, как вы, очень много.

Уже на улице, на крыльце, меня догнал еще один сотрудник и посоветовал обратиться в торговый отдел управы. Мол, это они сдавали в аренду помещение «Миндалю» и должны пояснить, как действовать дальше.

В управе меня даже недослушали.

- Народ прет валом, - сказала охранница. - И всем велят писать заявление.

- Опять? - вырвалось у меня.

- Пишите в свободной форме. Мол, прошу разобраться в ситуации с оплатой за коммунальные услуги. Адрес мой такой-то. Ксерокопии квитанций прилагаются. Ну а как вы хотели? За последние дни больше ста человек обратились с похожей проблемой. А вообще, между нами, платили бы в Сбербанке и не заморачивались. А то из-за ста рублей потом долги на тысячи.

На том самом месте, где располагался «Миндаль», сейчас и правда цветочный павильон. Причем над входной дверью висит вывеска «Посуда». Новые арендаторы понятия не имеют, где их предшественники. Один слышал, что контора переехала в местный торговый центр «Эльдорадо». Я специально сходил туда и ничего похожего не нашел. Охранники о приемке платежей ничего не слышали.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ЕСЛИ НЕ ДЕЙСТВОВАТЬ - ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

Самое интересное, что обманутые жильцы не обращаются в правоохранительные органы. И даже с прессой общаться особенно не настроены. Мне дали адреса нескольких жителей, которым пришли долги до 40 тысяч рублей. Но мужчины, открывшие дверь, сказали, что не хотят афишировать ситуацию, в которой они оказались.

- Вот так и живем, - вздыхает консьержка дома № 5/2 по Загорьевскому проезду Марина. - Их кинули на такие деньги, а они сидят и отмалчиваются.

- Но на митинг же выходили?

- Меня там не было, потому что я плачу дома через компьютер. Точнее, не я, а сын.

- Если не действовать прямо сейчас, то пострадавшим жителям придется снова оплачивать те же суммы, - считает руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева. - Надо обращаться в МВД, чтобы там возбудили уголовное дело по факту мошенничества. К сожалению, подобные ситуации возникают и в других районах.

Один из жителей Загорьевского проезда предоставил «КП» чек оплаты коммунальных услуг, который ООО «Миндаль» прикреплял к квитанции. Компании с тем ИНН, который там указан, не существует. Есть также два номера телефона, по которым не дозвониться. И адрес сайта mobilelement.ru (компания берет деньги за самые разные услуги: денежные переводы, авиабилеты, интернет, оплата штрафов ГИБДД, «коммуналка», сотовая связь, телевидение и так далее). Ни о каком «Миндале» ни в одном разделе нет и речи.

Возникает вопрос: а был ли «Миндаль»?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Надо идти в полицию. Это мошенники»

- С огромной долей вероятности могу сказать, что это мошенники, - сообщил «КП» ведущий эксперт по жилищному праву и правозащитник Виктор Федорук. - Конечно, надо обращаться в полицию. Чтобы те проверили, имела ли вообще эта организация право принимать платежи. Если контора липовая (а скорее всего, так и есть), обманутым жильцам придется еще раз заплатить. Ну и в дальнейшем платить либо в проверенной компании, либо в госучреждениях (например, в Сбербанке или в почтовом отделении). Увы, но в Москве случаи такого мошенничества не редкость. Бывает, что сама управляющая компания занимается сбором денег, а потом исчезает. Несколько лет назад такой случай произошел в Пресненском районе. Правдами и неправдами УК получила лицензию и стала собирать платежи. Набрав 170 миллионов рублей, руководитель компании скрылся. Но его нашли и осудили.

- В данном случае ООО «Миндаль» выступает оператором по приему платежей, - пояснил адвокат Владимир Постанюк. - Однако для того, чтобы собирать платежи, фирма должна была заключить договор с «Жилищником». Без него собирать деньги «Миндаль» не имел права. Если договор был, то все внесенные суммы считаются уплаченными - вплоть до декабря прошлого года. То есть потребителю достаточно лишь предъявить квитанции об оплате - и дальше уже наступают обязанности ГБУ «Жилищник» (выяснять обстоятельства образовавшейся задолженности). Если предположить, что ООО «Миндаль» никаких договоров с «Жилищником» не заключало, налицо признаки мошенничества. Так или иначе пострадавшим жильцам нужно обратиться в полицию с заявлением, указав все обстоятельства дела и приложив квитанции.