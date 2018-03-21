Выбор сделан!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-21T01:41:37+03:00

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Выборы президента в минувшее воскресенье еще раз показали, что Москва за последние годы выстроила для избирателей прозрачную и открытую систему. В нее входят общественное наблюдение, сотрудничество с оппозиционными организациями, например «Голосом», видеонаблюдение на всех участках с возможностью отмотки назад спорных моментов и их видеоповтора, большое количество КОИБов. При этом все жалобы рассматривались с участием наблюдателей и представителей кандидатов. Все споры контролировались с помощью Общественного штаба. А надомное голосование во всех случаях проводилось только в присутствии наблюдателей. В этом году наблюдателей пускали на «закрытые» участки - в больницы и СИЗО. В итоге серьезных жалоб по процедуре голосования нет.

Поддержка Владимира Путина в Москве выросла на 50 процентов по сравнению с предыдущими выборами Президента России 2012 года. Об этом сообщил председатель Мосгор­избиркома Валентин Горбунов. По его словам, и тех, кто пришел на участки в столице, стало больше. Многих сильно удивили очереди из желающих проголосовать. Это объясняется тем, что для граждан нынешние выборы оказались важными. Причем не было никакого административного давления, массовых подвозов людей на автобусах и «каруселей».

По всей Москве работало более 3,6 тысячи избирательных участков. За порядком на них следили более 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента России, созданного Общественной палатой Москвы.

Мэр Сергей Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах. «Москвичи, спасибо за то, что в этот морозный день вы выполнили свой гражданский долг - приняли участие в выборах Президента Российской Федерации, - написал мэр на своем персональном сайте (hwww.sobyanin.ru/) в воскресенье, сразу после закрытия участков. - Спасибо избирательным комиссиям за оперативное реагирование на сообщения о «нарушениях» и прочих проблемах в ходе голосования. Слово «нарушение» пишу в кавычках, так как большинство произошедших инцидентов можно назвать «нарушениями» только с очень большой натяжкой».

Мы узнали, как оценивают прошедшие выборы ведущие политологи.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Владимир ЖАРИХИН, политолог, заместитель директора Института стран СНГ:

Избиратели использовали свое право голоса

- Путин победил именно с тем преимуществом, которое характеризует его как политика по отношению к его соперникам. В Москве хорошо сработало в том числе решение упростить процесс открепления избирателей с одного участка и прикрепления на более удобный. Жителям столицы, как и других регионов, стало проще выразить свою волю. В прежние годы нарекания по выборам приходили, потому что не было гласного контроля за процедурами. Теперь все голосование стало прозрачным и честным. Есть КОИБы, наблюдатели от общественных организаций, кандидатов и комиссий. Для сомнений в достоверности выборов нет оснований, поскольку все открыто.

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ, политолог:

Все процедуры проходили спокойно и достойно

- В Москве выборы были организованы достойно и спокойно. Я сам это видел на моем участке и получил подтверждения от моих знакомых с других участков. Во многом провести голосование четко и без помех помогла цифровизация процедур. К примеру, можно было без проблем закрепиться на нужном избирательном участке через портал госуслуг.

Борис МЕЖУЕВ, политолог:

У людей возникло ощущение причастности к судьбе страны

- Возьму для примера свой избирательный участок в Москве. Кстати, живу я не в столице, но специально приехал сюда, чтобы проголосовать. И что я увидел? Высокая явка, приподнятое настроение людей, играет музыка, рядом работает весенняя ярмарка. Нет никаких подвозов людей на автобусах и административного давления. У избирателей нет раздражения, которое было в прежние годы. Наоборот, у людей возникло ощущение общего дела, сплочения, причастности к судьбе страны и каждого из нас.

Борис МАКАРЕНКО, политолог:

Мы не слышали слов «карусель», «массовый вброс пачками»

- В течение дня выборов я читал все, что публиковал интернет, в том числе регулярные выпуски движения «Голос». Большая часть нарушений, о которых они докладывали, - это мелкие процедурные нарушения. Ни одного раза я не слышал слов «карусель», «массовый вброс пачками», в основном это мелкие нарушения. Это очень хорошая новость. Голосование, во всяком случае в крупных городах, стало гораздо прозрачнее. А откуда это? В том числе от новшеств. Больше 5 миллионов россиян воспользовались новшеством, что можно стать мобильным избирателем, в электронном виде обеспечить себе голосование там, где ты сегодня находишься.

Павел ДАНИЛИН, политолог:

Выборы максимально чистые и честные

- В Москве даже очереди на некоторых участках образовались. Это для столицы очень непривычно, и вообще процент голосующих в Москве сейчас выше, чем раньше. Мосгоризбирком постарался донести информацию, что будут проходить выборы, где они будут. Это позитивно - легко было найти свой участок, прийти и проголосовать.

Самая главная особенность этих выборов - то, что они максимально чистые и честные. Мы еще в прошлый раз - в 2012 году - имели камеры везде, сейчас мы имеем их вообще везде. В штабе по наблюдению за выборами, который открыла Общественная палата Москвы, весь день наблюдатели смотрели сотни мониторов, сидели люди, которые были наблюдателями на местах.

Я могу точно сказать, что в Москве голосование было чистым на 99,99%, это одно из самых чистых голосований по всей России. И потому, что московские власти так специально делают - это политика московских властей начиная с 2012 года, и потому, что мы, общественники, наблюдаем за этим, и потому, что параллельно с нами наблюдают представители партий.