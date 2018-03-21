СК начал проверку сообщений СМИ об отравлении детей в Волоколамске свалочным газом

СЕГОДНЯ 20:33 2018-03-21T20:42:05+03:00

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К истории про волоколамскую свалку «Ядрово» подключился Следственный комитет.

- Проводится доследственная проверка по информации распространенной в СМИ о госпитализации несовершеннолетних в Волоколамскую Центральную районную больницу с диагнозом «отравление (отравление газом)», предположительно после выброса сероводорода на полигоне ТБО в деревне Ядрово, - сообщила в СК по Московской области.

По результатам этой проверки будет решено, есть ли основания для возбуждения уголовного дела по статье «загрязнение атмосферы».

Напомним, жители Волоколамска уже несколько недель жалуются на периодически появляющийся неприятный запах. В нескольких километрах от города находится мусорный полигон «Ядрово» (он был открыт еще в 1979 году), на котором запущена программа рекультивации - в ближайшее время он должен быть законсервирован.

- Сегодня ночью на полигоне «Ядрово», где круглосуточно дежурит специально созданный штаб,в результате резкого падения давления произошел выброс свалочного газа, - заявил Зампред Правительства Московской области Александр Чупраков. - Места выбросов были сразу выявлены, затампонированы, в том числе и чистыми грунтами.

По словам очевидцев, утром в среду несколько десятков детей почувствовали недомогание. Симптомы - тошнота, головокружение. Школьников привели в больницу, с ними начали работать медики. Спустя несколько часов у здания начался стихийный митинг, в котором по разным оценкам приняли участие от 200 до 300 местных жителей.

Позже туда приехал глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Родственники пострадавших детей довольно резко поговорили с чиновником. В сутолоке Гаврилову нанесли несколько ударов в область головы. Помощникам удалось завести чиновника в здание больницы.

В Волоколамск прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- На следующей неделе мы приступаем к активной фазе рекультивации полигона, - пообещал губернатор. - Мы должны сделать купол, который впоследствии обеспечит систему дегазации, и затем весь полигон накроется пленкой. К 15 июня мы должны завершить все процедуры. Полигон будет полностью законсервирован. Сейчас, к сожалению, он доставляет неудобства. В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу - это является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача - с привлечением всех современных технологий обеспечить активную систему дегазации.

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