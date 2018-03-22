Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий: Надеюсь, фан-зона в МГУ будет одной из лучших

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-21T21:38:02+03:00

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До старта чемпионата мира по футболу остается меньше трех месяцев. В Москве одним из центров будущего фестиваля станет Московский государственный университет. Самая большая фан-зона ЧМ-2018 будет развернута на Воробьевых горах, неподалеку от знаменитой высотки МГУ. Здесь появятся огромные экраны и площадки для коллективного просмотра матчей - для москвичей и многочисленных туристов.

А пока идет отсчет до матча открытия в «Лужниках», к турниру готовится и сам МГУ. Он стал площадкой для встреч студентов с известными специалистами от футбола. На этой неделе приехал тренер Леонид Слуцкий, под руководством которого столичный ЦСКА трижды выигрывал чемпионат страны.

Аудитория, рассчитанная на 400 студентов, была забита под завязку. На прямой видеосвязи с Московским госуниверситетом были студенты из Севастопольского филиала МГУ, СФУ, УрФУ, ЮФУ.

По ходу этого диалога с молодыми людьми Слуцкий признался, что приятно удивлен: ребята из МГУ в своих вопросах проявляли очень тонкое знание футбола. Студенты досконально разобрали английскую карьеру Слуцкого (он несколько месяцев возглавлял команду «Халл Сити»), много спрашивали про период в ЦСКА и даже про место будущей работы - голландский клуб «Витесс», в котором тренер начнет трудиться уже этим летом.

Леонид Слуцкий привез с собой подарки для авторов лучших вопросов. Наибольший ажиотаж в аудитории вызвала майка Криштиану Роналду. А после встречи тренер еще минут сорок раздавал автографы и фотографировался - выстроилась большая очередь из желающих сделать селфи.

Поговорили и о будущей фан-зоне на Воробьевых горах.

- Когда США претендовали на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года (турнир в итоге пройдет в Катаре. - Авт.), крупнейшие американские университеты предлагали свои кандидатуры для размещения фан-зоны турнира, - напомнил ректор МГУ Виктор Садовничий. - У нас любят кивать на зарубежный опыт. Так вот в США между университетами шла серьезная борьба, для них это был вопрос престижа.

- Фан-зона - это очень важно, - сказал Слуцкий. - Я надеюсь, что студенты заполнят эту фан-зону и будут передавать свою энергетику нашим футболистам. По тому, как болеют в фан-зонах, иностранные туристы будут составлять свое впечатление о нашей стране. Я надеюсь, что фан-зона в МГУ будет не только лучшей в нашей стране, но и одной из лучших за всю историю чемпионатов мира. Мы всегда проводили лучшие спортивные форумы. Летние Олимпийские игры в Москве считаются лучшими за всю историю. Зимние Игры в Сочи - тоже. Чемпионат мира по футболу, который пройдет в нашей стране, должен запомниться всему миру, и будет установлена та планка, которую будет непросто переплюнуть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Стать частью события мирового масштаба!»

Матч открытия ЧМ-2018 пройдет в «Лужниках» 14 июня. И в фан-зоне на Воробьевых горах за сборную России наверняка будут болеть не менее жарко, чем на стадионе.

- Жду этого момента! - признается учащийся магистратуры Высшей школы современных социальных наук МГУ Ярослав Малышко. - Будет очень интересно встретиться с фанатами из разных стран, пообщаться с людьми других культур. Будет очень весело и здорово.

- Думаю, организаторы сделают фан-зону максимально безопасной и удобной для всех, - говорит аспирант Даниил Напрасников, руководитель студенческого спортивного клуба МГУ.

21-летняя Настя Вантяева получила из рук Леонида Слуцкого мяч с автографом тренера.

- Если честно, я не могу назвать себя ярой болельщицей, хотя с друзьями бывала на больших матчах. Но ведь не важно быть фанатом, чтобы посещать фан-зону, правильно? - смеется девушка. - Это здорово, что у нас есть возможность стать частью этого события мирового масштаба!