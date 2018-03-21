Грачи прилетели в Москву

СЕГОДНЯ 22:05 2018-03-21T22:08:23+03:00

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В Москве днем уже плюсовая температура. Темнеет после 19.00. Двухметровых сугробов во дворах почти нет. Значит, весна где-то рядом. Более того, в столицу возвращаются грачи. Первые птицы приземлились на юго-востоке Москвы в районе Лефортово. Об этом сообщили сразу несколько пользователей соцсетей.

По словам орнитолога и руководителя птичьего приюта в «Сокольниках» Вадима Мишина, время для их возвращения самое подходящее.

- Есть же народная примета, что грачам желательно прилетать после 17 марта, - рассказал специалист. - В этот день отмечают народный праздник Герасима Грачевника. И считается, что лето будет жарким, если грачи вернулись после 17 марта. Если раньше, то быть лету гнилым. Любопытно, что возвращение этих птиц не связано напрямую с погодой. Они могут прилететь и в мороз. Скорее это зависит от продолжительности дня и влияния электромагнитного поля земли.

Кстати, в прошлом году грачи нагрянули аж 3 марта. А в 2006-м вообще в конце февраля. Весна в те годы была очень ранней, и в ее первые дни в Москве появились подснежники и тюльпаны.

ВОПРОС ДНЯ

Вы почувствовали, что в Москву пришла весна?

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Был на стройке церкви. И тут вышло солнышко, на глазах прорядились проталины на полянке. Чудо! Да, я видел, что в столицу прилетели грачи. Небось вернулись из теплых краев и офигели от московского снега. Еще активизировались психи. Они меня атакуют и в соцсетях, и в Госдуму - доносами.

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Я уже несколько дней в Сочи. Тут уже лето на пороге. При сильной воле, не боясь прохлады, можно даже загорать.

Юрий ЛОЗА, певец:

- Пока не чувствую, лежу болею...

Станислав САДАЛЬСКИЙ, актер:

- Ну да, уже пахнет весной. Вот только проходит она быстро.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Евгений ТИШКОВЕЦ, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

- Нет. Мы видели оттепель. Но про это тепло можно забыть до 29 марта. Только тогда температура пойдет в плюс и начнется настоящее пробуждение природы, растает снег...

Андрей ТУМАНОВ, главный редактор газеты «Ваши 6 соток», ведущий программы для дачников на Радио «КП» (97,2 FM, по субботам в 10.05):

- Еще как! С конца ноября занимаюсь подготовкой к дачному сезону. Перебираю семена, присматриваю сроки. Уже взошли баклажаны, перцы, томаты. Для дачников сейчас самое главное - рассада. А на даче я уже начал обрезку деревьев. По снежку это удобно. Когда все растает, земля превратится в жижу, и ты весь вымажешься как поросенок. Надо помнить, что один весенний день кормит весь год.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Темнеть стало гораздо позже. Раньше было так: просыпаешься - ночь, спать ложишься - ночь. А сейчас хоть радость от солнышка, прячущегося за тучками.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Для меня весна наступает, когда девчонки начинают ходить по тротуарам в юбчонках. Любо-дорого посмотреть!

Ирина, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):

- Да! Я хожу не в пуховике, а в демисезонном пальто.