2018-03-22T14:07:16+03:00
Общество

Прогноз на 22 - 27 марта: в Москву наконец идет весна - потеплеет до +6!

Днем весна, ночью зима - так описали нынешнюю погоду в Гидрометцентре России. Синоптики дали оптимимистичный прогноз погоды на 22 - 27 марта
Юлия СМИРНОВА
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А пока зима с весной поделят сутки пополам: днем - весна с оттепелью, по ночам - зима с морозамиА пока зима с весной поделят сутки пополам: днем - весна с оттепелью, по ночам - зима с морозамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Зима в Москве задерживается уже как-то неприлично долго. Три недели марта прошли - а полуметровые сугробы как лежали, так и лежат, еще и свежий снег сыплет. Когда же потеплеет наконец? Скоро, порадовали прогнозом в Гидрометцентре России, уже в начале следующей недели. А пока зима с весной поделят сутки пополам: днем - весна с оттепелью, по ночам - зима с морозами.

В четверг, 22 марта, днем около 0...+2 градусов, серенькое небо, местами мокрый снег.

В ночь на пятницу, 23 марта, в Подмосковье подморозит до -6...-11, в мегаполисе -6....-8. Днем до +3, но сыро, с мокрым снегом, и ветер будет свистеть с порывами до 17 метров в секунду.

В субботу, 24 марта, под утро -5...-10, днем 0...+2. Переменная облачность, местами может кружиться небольшой снег. И опять ветрено, порывы до 15 м\сек. В общем, по ощущениям погода все еще не весенняя.

В воскресенье, 25 марта, ночью холодно, -8...-13 градусов. А днем солнечно и оттепель до +4 градусов. Вот это уже долгожданная весна!

В понедельник и вторник, 26 - 27 марта, уже и по ночам без особого мороза, -2...-7. А днем потеплеет до +6 градусов. В понедельник сухо и солнечно, во вторник возможен небольшой дождь. Снег в такую погоду растает очень быстро, уверяют в Московском метеобюро.

Весна-2018 по средней температуре пока холоднее климатических норм на 3,4 градуса. Очень вероятно, что в качестве "компенсации" за неласковый март москвичей ждет теплый апрель. А до него всего неделя!

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