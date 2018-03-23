Заместитель мэра Максим Ликсутов: О реформе наземного транспорта, платных парковках и запуске Московских центральных диаметров

СЕГОДНЯ 01:12 2018-03-23T01:30:19+03:00

Максим Ликсутов: Если есть возможность сделать парковку, мы её всегда сделаем!. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы расскажет о перспективах развития московской транспортной системы.

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- Максим Станиславович, реформа маршруток уже закончилась? Что с ними будет дальше?

- Основной этап реформы наземного транспорта закончился летом 2016 года. Мы хотели, чтобы автобусов стало больше, они были надежные и безопасные, в них работала единая билетная система, а льготники получили бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Все это сделано. Частные перевозчики закупили более 2000 новых автобусов, потратив на это около 10 миллиардов рублей. После запуска реформы перевезено 200 миллионов льготников.

Основной этап реформы наземного транспорта закончился летом 2016 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Синие маршрутки в часы пик опаздывают, едут переполненными, иногда вовсе проезжают мимо остановки…

- Наша онлайн-система позволяет в режиме реального времени следить за работой автобусов. Расписание нарушается небольшой частью городских автобусов по нескольким причинам: они не всегда ездят по выделенным полосам. Там, где есть выделенка, точность расписания увеличивается сразу на 15 - 20%. Еще проблема - на некоторых загруженных маршрутах автобусов не хватает в часы пик. Это касается не только коммерческого транспорта, но и городского перевозчика - Мосгортранса. По поручению мэра мы будем увеличивать количество автобусов на таких линиях и делаем это постоянно. В этом году получим около 800 автобусов. За последние семь лет мы купили 9,4 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов. Кроме того, продолжаем проводить конкурсы и для частных перевозчиков. В этом году еще на 29 маршрутов выйдут 197 автобусов. Например, в сентябре запустим маршруты № 333, 580, 551к, 456к, 324.

Звонок слушателя:

- Мы с женой готовы оставлять машины около метро и дальше ехать в подземке. Но парковаться негде. Когда строятся новые станции метро, планируются ли там перехватывающие парковки?

- Где возможно, мы это делаем. Если вы пользуетесь в дальнейшем метро, то для вас стоянка будет бесплатная.

Максим Ликсутов: Если есть возможность сделать парковку, мы её всегда сделаем! 00:00 00:00

ПОЧЕМУ ТАБЛО НА ОСТАНОВКАХ ПЛОХО РАБОТАЮТ

Звонок слушателя:

- Что мешает сделать стоянку около школ бесплатной с 8 до 9 утра, когда привозят детей?

- Где найти место под стоянку? Отрезать часть тротуара?

- Например, поставить знаки.

- Допустим, это ситуация, когда парковка есть. А если ее нет? У нас в некоторых районах города рядом со школами и другими учреждениями нет парковочных мест вообще - ни платных, ни бесплатных. У кого забрать часть дороги и тротуара под парковочные места? Если есть возможность, мы парковку всегда сделаем. И у нас нет цели обязательно брать за нее плату. Обращайтесь в департамент с заявкой.

- Такая же проблема с парковкой около детской Морозовской больницы. Там можно поставить машину только платно. Но бывает, надо подъехать, выгрузить ребенка.

- С главврачом Морозовской больницы мы лично изучали все возможности по созданию парковочных мест. Но есть и другая проблема - вокруг больницы находится много коммерческих заведений. Приезжающие туда бросают машины как раз около больницы, занимая нужные для посетителей учреждения места. Запретить это невозможно. Если места будут вообще бесплатные, то они гарантированно будут всегда заняты.

Максим Ликсутов на Радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ

У детской Морозовской больницы обустроено 185 машино-мест, из них для инвалидов - 30, социальных мест - 8. Эти места находятся в непосредственной близости от больницы, на Мытной улице, в Добрынинских и Люсиновских переулках.

- На остановках стоят табло с информацией о времени прибытия автобуса. Но часто на них появляется строка «Работает в тестовом режиме». Какое же время мы видим на табло - по расписанию или по реальной обстановке на дорогах?

- Информация на табло приходит из городского Центра организации дорожного движения. Для этого учитывается реальное местонахождение автобуса, делается оценка с учетом реальной дорожной ситуации, затем дается прогноз времени прибытия транспорта. Мы эту систему все время улучшаем. К концу года надпись о тестовом режиме исчезнет. Система будет работать максимально точно.

- Поедет ли метро в Химки и Зеленоград?

- Сегодня на железнодорожной ветке в этом направлении действует наземное метро. Экспресс ходит так, чтобы за 27 - 37 минут можно было доехать со станции Крюково до Ленинградского вокзала. Это время сопоставимо с метро.

- Скоро ли прокатимся на электробусе?

- Этот вид транспорта есть не во всех даже самых передовых городах мира. Мы протестировали несколько моделей различных производителей, в первую очередь российских. Это занимает время. Первый электробус мы увидим уже в этом году.

НАЗЕМКА СТАНЕТ БЛИЖЕ К МЕТРО

- Почему новые остановки наземного транспорта открывают далеко от метро?

- Если вы считаете, что где-то остановки сделаны неразумно, скажите, мы отрегулируем.

- Например, на площади Тверская Застава. И пробки на соседних улицах остаются.

- Возле Белорусского вокзала есть узкое место - путепровод. Из области на Тверскую улицу выезжает много машин, и повлиять на это мы не можем. Но с Грузинских улиц по Тверской после реконструкции стало проехать легче. Так же, как и по Лесной. Когда там закончится перекладка коммуникаций, то водителям станет еще проще. Остановку трамвая на площади Тверская Застава и так максимально приблизили к вокзалу. Проложена прямая пешеходная дорога. Раньше трамвай останавливался на Лесной, и им не пользовались пассажиры Белорусского вокзала. Когда продлили пути, пассажиропоток сразу вырос в 2,5 раза. При этом трамвайный маршрут соединяет Белорусский вокзал с Ленинградским, Казанским и Ярославским вокзалами, а также с комплексом «Олимпийский».

Платная стоянка нужна, чтобы в городе были свободные места для парковки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПО НОВЫМ МАРШРУТАМ ПОЛЕТЯТ «ИВОЛГИ»

- Что сейчас с проектом Московских центральных диаметров (МЦД)?

- Мэр Москвы лично курирует этот проект. Первые два диаметра, Лобня - Одинцово и Нахабино - Подольск, запустим в 2019 году. Перевозчик - Центральная пригородная компания провела конкурс на поставку вагонов для диаметра Одинцово - Лобня. Эти новые поезда похожи на «Ласточки», которые сейчас ходят по МЦК. По своим характеристикам они даже больше напоминают современные поезда. После запуска первые два диаметра позволят на 5 - 10% снизить общую загрузку дорог в городе.

- Ведутся ли переговоры с Московской областью о расширении вылетных магистралей дальше в область?

- С коллегами из Московской области стараемся вместе найти решения. Но федеральные трассы им не принадлежат. Мы работаем и по маршрутам городского транспорта, и по развитию транспортной инфраструктуры, и по развитию пригородного железнодорожного сообщения. Разногласий у нас нет.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Правда ли, что на улицах станет еще меньше бесплатных мест для машин?

- У нас нет никакого желания или стратегии делать все парковки платными. Сегодня мы ориентируемся только на мнение муниципальных депутатов и жителей. Многие хотят в своем районе получить бесплатное резидентное разрешение и потом свободно ставить машину около своего дома. Сейчас их места занимают водители, приехавшие в соседний торговый центр или офис. Нам поступают обращения жителей с просьбой открыть на конкретном участке улицы платную парковку.

- Жители с резидентным разрешением могут стоять на платной парковке не только на своей улице?

- Конечно. Если вы проживаете в этом районе, у вас есть прописка, вы собственник квартиры, а улица переводится в платный режим парковки, вы можете подать заявку и получить резидентное разрешение. Тогда вам не придется платить (бесплатно стоять можно ежедневно с 20.00 до 8.00. - Ред.). Но если вы хотите ставить машину около своего дома 24 часа 7 дней в неделю, тогда это стоит 3 тысячи рублей в год.

- А почему в субботу стоянка платная?

- В Москве последние несколько лет суббота фактически обычный рабочий день. И по количеству машин, которые в городе передвигаются, и по количеству людей, которые на самом деле работают. Если отменим плату за стоянку в субботу, свободных мест для машин вообще не будет.

Новые вагоны для Московских центральных диаметров будут еще современнее «Ласточек», которые ходят по МЦК.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

С вопросами, замечаниями и предложениями по работе общественного транспорта москвичи могут обращаться:

по электронной почте на Единый транспортный портал Москвы в специальный раздел «Обращения граждан» (dt-window.mos.ru);

по круглосуточному городскому телефону единого контактного центра транспортного комплекса правительства Москвы - (495) 539-54-54;

на мобильный номер для абонентов МТС, «Билайн» и «Мегафон» - 3210;

лично или обычным письмом в сервисный центр «Московский транспорт» по любому удобному адресу:

ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1, ст. м. «Курская», «Красные Ворота» и «Бауманская» или ул. 1905 года, д. 25, ст. м. «Улица 1905 года». Везде график работы: пн. - вс. - 8.00 до 20.00 (по всем вопросам).

ВАЖНО

Не согласен со штрафом - защищай свои права!

- Любой штраф, который вам кажется несправедливым, можно обжаловать, - напомнил Максим Ликсутов. - В том числе удаленно. Такая функция есть в разделе «Оставить обращение» на Едином транспортном портале transport.mos.ru и на портале «Автокод». Если вопрос связан с парковкой, то вы можете там заполнить электронную форму и отправить ее тому ведомству, которое вынесло штраф. Если срок обжалования штрафа истек, можно лично обратиться в любой из двух сервисных центров «Московский транспорт» (см. «Куда обращаться»). Наши сотрудники помогут перенести срок обжалования.

Но иногда водители страдают из-за невнимательности. К примеру, оплачивают парковку, но указывают не тот номер машины или регион. Закон четко обязывает следить за тем, чтобы был корректно указан номер машины. Если вы ошиблись и указали номер чужой машины, то мы вынуждены проходить вместе с вами процедуру, связанную с обжалованием и уточнением номера машины и региона. Номер машины можно занести один раз в программу и избежать подобных проблем.