Московский врач - это звучит гордо!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-23T02:08:21+03:00

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Москва продолжает повышать качество медицинской помощи. Для этого закупается современная медтехника, разрабатываются новейшие методы лечения. Чтобы привлечь в столичную медицину как можно больше профессионалов, правительство города запустило сразу несколько важных проектов - «Московский врач», «Лидер.Мед», «Школа профессионального роста». О развитии кадрового потенциала городского здравоохранения рассказал на пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы заместитель мэра столицы Леонид Печатников.

ЗНАК КАЧЕСТВА

Подготовка высококлассных врачей для столичных поликлиник и больниц была бы невозможна без комплексной программы. Таким проектом стал стартовавший в апреле прошлого года «Московский врач». В него входит экзамен на получение статуса «Московский врач» с оценкой теоретических знаний соискателей, их практических навыков и поведенческих компетенций. Сейчас испытания проводятся по 15 наиболее востребованным специальностям. Среди них - терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология и другие.

- Проект «Московский врач» был инициирован мэром Сергеем Собяниным, для того чтобы мы могли протестировать врачей на высокое качество их подготовки, - сказал Леонид Печатников. - Желающие получить статус московского врача сдают трудные экзамены. Они приближены к тем испытаниям, которые проходят наши коллеги в Европе. Для подготовки к экзаменам столичные врачи используют, к примеру, симуляционный центр в Боткинской больнице.

По его словам, сегодня из нескольких сотен подавших заявку статус «Московский врач» получили 165 врачей. Экзамен может сдать любой специалист, из коммерческой или государственной клиники, из Москвы, Подмосковья и других регионов страны. Процедура добровольная, бесплатная и не ограничена сроками. Тем, кто ее достойно прошел, вручают специальный знак «Московский врач» и диплом. К своей зарплате каждый медик со знаком качества получает грант в 15 тысяч рублей ежемесячно, при условии что работает в московском здравоохранении.

СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ - НА ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ

Молодых столичных врачей теперь приглашают в «Школу профессионального роста». Вернее, студентов медвузов, которые могут пройти практику в ведущих клиниках Москвы еще во время учебы на последнем курсе. В этом году пополнить свои знания сможет более 360 студентов-медиков, которые подали заявки на участие. Бесплатные занятия уже начались более чем для 60 молодых врачей. После учебы специалисты должны отработать в городской системе медицины три года. Разумеется, в приоритете те, кто обучается по дефицитным для поликлиник и больниц специальностям - рентгенологи, врачи УЗИ, анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики.

Студенты получают дополнительную ежемесячную стипендию - 25 тысяч рублей.

СТАЖИРОВКИ ПРОХОДЯТ И В РОССИИ, И ЗА РУБЕЖОМ

Еще один важный проект в московской медицине - «Лидер.Мед». Среди практикующих врачей проводится отбор талантливых сотрудников, готовых занять вакантные руководящие должности в учреждениях Департамента здравоохранения города. Причем заявки подают не только москвичи, но и жители других регионов нашей страны. По итогам конкурса в рамках проекта «Лидер.Мед» отобрано 300 специалистов - будущих управленцев, проявивших свои способности, знания и таланты. Они пройдут дополнительное обучение в университете управления правительства Москвы и профильных вузах столицы. Уже пять участников проекта стали главными врачами в поликлиниках и больницах столицы.

Помимо этого, столичные медики повышают свои знания в лучших зарубежных клиниках. Правительство Москвы отправляет на стажировку не только врачей, но и медсестер, средний медперсонал. За последние пять лет обучение прошло более 1000 медицинских работников в таких странах, как Израиль, Швейцария, Италия, Южная Корея, Германия, Бельгия, Канада.

ЦИФРЫ

На 1 января 2018 года медицинскую помощь москвичам оказывали 121 524 медицинских работника. Из них:

врачей - 44 103 чел.

среднего медицинского персонала - 72 316 чел.

младшего медицинского персонала - 5 105 чел.