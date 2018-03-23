Москва голосует честно

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-23T02:10:01+03:00

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Прошедшие выборы Президента России мало кого в нашей стране и за рубежом оставили равнодушным. Обсуждение результатов еще продолжается. Но понятно, что все рекорды побили высокая явка избирателей и внушительный процент голосов за Путина. Это особенно видно на примере Москвы.

ДОВЕРИЕ К ВЫБОРАМ

Многие задаются вопросом: «Что же произошло 18 марта в Москве?» Ведь люди помнят 2012 год, когда явка на президентских выборах была низкая. К тому же тогда жители столицы отдали за Владимира Путина куда меньше голосов - 46,95%. Дальше Москву едва ли не каждый год сотрясали протестные митинги и акции. За прошедшие шесть лет ситуация кардинально изменилась. На дворе - 2018-й. Сейчас явка москвичей на избирательные участки составила 60 процентов. При этом у большинства пришедших высказать свою гражданскую позицию горожан сомнений не было - 70,88% голосов за Путина. Мы спросили у ведущих российских политологов, почему так случилось.

- В Москве обычно на выборы не ходят сторонники власти по принципу «мы и так победим, зачем ходить», - говорит Дмитрий Журавлев, политолог, генеральный директор Института региональных проблем. - Но сейчас на явку повлияла хорошая организация голосования, удобство для тех, кто воспользовался новой услугой «мобильный избиратель». Еще один момент - явку увеличила прозрачность выборов. Осознание того, что твой голос не потеряется, усиливало интерес к выборам у тех, у кого его не было, в первую очередь у молодежи. Все было организовано без административного давления. Таких очередей на участках для голосования я не видел с начала девяностых годов. Наблюдателей было много и все разные - от кандидатов, от Общественной палаты, международные представители. Вбросы бюллетеней никому не нужны. Легитимность процесса важнее процентов. Даже чисто психологически наблюдатели создавали ощущение прозрачности происходящего.

В этот раз Общественная палата Москвы совместно с оппозиционными активистами создала систему наблюдения за голосованием. Штаб возглавил известный оппозиционный журналист Алексей Венедиктов. Сюда же входили и представители организации «Голос».

Эксперты подтверждают, что высокая явка была бы невозможна без доверия жителей. При такой подготовке к голосованию даже как-то странно говорить о подтасовках, вбросах и прочих спорных ситуациях. К тому же все участки в Москве находятся под видеонаблюдением. На всех участках, в том числе и на закрытых, весь день дежурили наблюдатели. Кстати, ни одного из них не удалили. Накануне и во время выборов москвичам четко дали понять, что ни за явку, ни за кандидата не будет никакого административного давления. Такая система действует уже не первый год. Жители смогли убедиться, что все голосования проходят в столице честно.

- Столичными властями были приняты беспрецедентные усилия по информированию избирателей, - объясняет Олег Матвейчев, политолог. - Хорошо поработала и мэрия, и Московская избирательная комиссия. Жителям был обеспечен допуск ко всей агитации. У меня в доме впервые за пятнадцать лет появились агитационные плакаты минимум пяти кандидатов - и в подъезде, и в почтовых ящиках. Плюс СМС-оповещение, это три-четыре сообщения о выборах. Еще приходили по два-три раза письма на электронную почту и в личный кабинет на портале госуслуг. Мне там даже маршрут нарисовали от моей квартиры до избирательного участка.

Такое внимание к тем, кто голосует, как раз и говорит о защите от фальсификаций. Сотрудники комиссий ходили по домам и объясняли, почему невозможно намеренно повлиять на выборы. К примеру, протоколами голосования занимаются под оком видеокамер. На бумажках еще и специальный код проставлен, то есть нельзя переписать протокол, пририсовать. Вдобавок везде было много наблюдателей. Даже на тех участках, которые раньше были закрытыми - в больницах, СИЗО. Прозрачность всех этапов голосования была обеспечена полностью.

«УСПЕХИ СОБЯНИНА - ЭТО УСПЕХИ ПУТИНА»

Одним из самых обсуждаемых результатов выборов стал и высокий процент голосов за Владимира Путина в столице. По мнению многочисленных экспертов, в этом немалая заслуга Сергея Собянина и правительства Москвы. Последние семь лет жизнь в столице постоянно улучшается. Разительные перемены коснулись горожан во всем - от строительства метро и уменьшения пробок до новых программ и выплат для пенсионеров. Раньше москвичи не ощущали свой город современной мировой столицей и высказывали свое недовольство в том числе и федеральным властям. Теперь трудно не заметить, что Москва восхищает, удивляет, покоряет и тех, кто в ней родился и живет долгие годы, и тех, кто приехал на отдых или по делам. По мнению политологов, москвичи хотят сохранения достижений столицы и дальнейшего развития. За это и проголосовали.

- Высокий процент Путина в Москве связан с двумя причинами - внешним давлением Запада и - главное - с поддержкой нынешнего курса, - считает Дмитрий Журавлев, политолог, генеральный директор Института региональных проблем. - Люди хотят его сохранения. Именно в Москве есть определенная часть населения, которая в принципе против власти, даже несмотря на то, что Собянин многое сделал для развития транспорта, социальной поддержки граждан, решения проблем города. Но и эти люди во многом проголосовали за Путина. Бесспорно, тут сработал и фактор Собянина как члена команды Путина. Успехи Собянина - это успехи Путина. Ключевым, конечно, является фактор самого Владимира Владимировича, его авторитет.

КСТАТИ

Эксперты отмечают и роль масштабной программы благоустройства в Москве при голосовании за Путина.

- Человек идет на выборы и оставляет свой голос за какие-то большие темы - новые ракеты, величие России, масштабные планы, - объясняет Олег Матвейчев, политолог. - Но когда он идет на участок, то по дороге он не должен в лужу попасть или на сломанную лестницу. Потому что иначе человек пойдет и проголосует против, если он тут же ногу свернул. Сейчас для голосования в Москве не было никаких препятствий. Уровень благоустройства в столице хорош и позволяет жителям думать о великом и большом.

- Результаты выборов прежде всего обеспечила эффективная работа городских властей за последние годы, - говорит Сергей Смирнов, политолог. - Как бы ни критиковали Собянина, но на самом деле любой человек может увидеть, как Москва меняется в лучшую сторону. Понятно, что некоторые идеи и проекты поначалу воспринимаются в штыки, начиная от программы реновации и заканчивая сносом ларьков. Но в итоге горожане понимают, что все это во благо. Конечно, проблема пробок и вообще транспорта быстро не решается, но подвижки в этом направлении есть. Жизнь в Москве становится лучше.