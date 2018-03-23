Большой гриль и гриб в роли котлеты

23 Март 23:23 2018-03-24T00:20:39+03:00

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Когда слышишь про обновление меню в TG, не сразу сообразишь - хорошая это новость или плохая?

Кто-то ведь может насторожиться: что еще за обновление? А как же стейки, мы же на стейки туда все время ходим?

Ну во-первых, не надо лукавить, не только на стейки вы туда ходите, там меню большое, хотя сеть TG славится в первую очередь именно серьезных подходом к мясу. Во-вторых, ничего с вашими стейками не случилось, они на месте, продолжайте на них ходить, приятного всем аппетита.

Хотя на время поста заведено довольно внушительное постное меню, в котором я бы выделил две позиции: бургер с жареным на гриле портобелло за 550 р (шляпка гриба портобелло такого размера, что визуально отлично справляется с ролью котлеты) и большой зеленый салат (590): авокадо, брокколи, кенийская фасоль создают умильнейшую зеленую палитру, слегка приукрашенную киноа и пюре из тыквы. По вкусу - точно не мое, но наблюдать за тем, как красивая постящаяся поедает этот салат - истинное наслаждение.

О чем-то поет зеленое море салата.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Вообще-то в постное меню вполне могли бы попасть и салат с запеченной тыквой, шпинатом и сыром шевр (450), и теплый салат с баклажанами, киноа и вялеными томатами (450), но не попали - стоят в основном меню в разделе салатов с пометкой new. Так, видимо, больше шансов, что на них обратят внимание те, кто не готов поститься.

Салат с запеченной тыквой.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В разделе бургеров (куда ж без них в наше непростое время!) теперь есть еще TG Cheeseburger с огуречным релишем (320) и более сложная конструкция - «4 сыра» (650) с камамбером, грюйером, голубым сыром и моцареллой (точно 4, не обманули). Как раз к бургерам очень подойдет жареный батат (хотя 390 рублей - цена, конечно, несуразная для пакетика картофеля фри чуть более экзотического происхождения).

Батат: вкусно, но дороговато.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В разделе фирменных блюд обнаруживаем весьма приличную корейку молодого барашка на гриле с ливанским соусом (1290), жареного в аджике зернового (а то!) цыпленка (690, аджики можно бы и побольше, если честно) и позиция, про которую скажем только одно: странно, что ее раньше не было. Стейк из мраморной говядины + большая котлета гриль + говяжьи и свиные ребра + жареный цыпленок + корейка молодого барашка. Все это называется «Большой гриль» и стоит 3980 р (рассчитано, разумеется, на компанию голодных мужчин, намеренных при этом еще и выпить).

На этом снимке можно разглядеть не только отличную баранью корейку, но и крайне удобное расположение ресторана — метро «Белоруская» в двух шагах.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Про десерты могу сказать только то, что там одна новая позиция - чизкейк (350 р), но я это никак не могу прокомментировать, поскольку не пробовал (до десертов в TG обычно мало кто доживает). Единственная просьба: уберите из названия этого чизкейка слово «домашний». Оно тут совсем ни к чему. Во-первых, чизкейки дома никто не готовит, за ними как раз и ходят в рестораны. Во-вторых, ну вот представьте - спрошу я официанта: а чизкейк действительно домашний? И что он, бедный, должен будет мне ответить?