Зарядье, Кремль и Москва-Сити на час погрузились во тьму
Как обычно проходит акция "Час Земли"? По всему миру в крупных городах отключают архитектурно-художественную подсветку торговых центров, небоскребов, музеев, театров и мостов. Делается это в знак неравнодушия к будущему планеты.
- Это как отказ от автомобиля в пользу велосипеда или общественного транспорта один раз в год? - спросит друг Кирилл Шегай.
- Что-то вроде этого, - отвечаю. - Больше всего вопросов у туристов, когда отключается подсветка Кремля или ГУМа. Гуляют, гуляют и вдруг "бах" - все темное. Почти паника.
- О, надо посмотреть.
Акция проходит по всему миру для того, чтобы напомнить людям, как важно заботиться об окружающей средеФото: Алиса ТИТКО
Москвичи, конечно, в курсе. Столица участвует в этой акции уже десятый год подряд. Но в этот раз появилась новая площадка - парк "Зарядье". Именно там 24 марта поставили символичный рубильник, который и должен был отключить свет на один час, с 20.30 до 21.30.
- Так хочется посмотреть на разные здания. Но, наверное, мы не успеем за час от "Зарядья" к Новому Арбату или к Храму Христа Спасителя, - скажет подруга Ригина Мещерякова.
- Давай хотя бы попробуем, - говорю ей.
На "парящем" мосту москвичи заранее занимали места, ведь оттуда как раз должно было бы отлично видно, как Кремль и высотка на Котельнической набережной станут темными. Самое интересное, ради чего все и приходят, чтобы сделать две фотографии с одной точки - с подсветкой и без. И вот на часах 20.29.
Так выглядит Кремль из Зарядья каждый вечер...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
... А таким его увидели москвичи 24 мартаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Три, два, один... началось.
- Какая темнота-то, оказывается.
- Поговаривают, что после этой акции весна в Москву придет. Но это не точно, - обсуждали москвичи.
А в это время на Красной площади устроили флэшмоб - выложили прямо на брусчатке 60 свечей, как символ 60 минут (Час Земли). Москвичи приготовили телефоны заранее и ждали того самого момента - боя курантов и выключения подсветки. Слева направо стал тускнеть Кремль, Исторический музей и ГУМ. Темнота. Вот, когда все стали включать вспышки на смартфонах, доставать фонарики.
На брусчатке Красной площади выложили прямо на брусчатке 60 свечей, как символ 60 минутФото: Алиса ТИТКО
- What about sunrise, What about rain, - зазвучало на Красной площади из песни Earth song Майкла Джексона.
Во тьму погрузились не только Кремль, ГУМ, но и почти все башни делового центра "Москва-Сити", сталинские высотки, Храм Христа Спасителя - всего около 1900 зданий в Москве.