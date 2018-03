Зарядье, Кремль и Москва-Сити на час погрузились во тьму

СЕГОДНЯ 21:24 2018-03-24T22:24:03+03:00

Как обычно проходит акция "Час Земли"? По всему миру в крупных городах отключают архитектурно-художественную подсветку торговых центров, небоскребов, музеев, театров и мостов. Делается это в знак неравнодушия к будущему планеты.

- Это как отказ от автомобиля в пользу велосипеда или общественного транспорта один раз в год? - спросит друг Кирилл Шегай.

- Что-то вроде этого, - отвечаю. - Больше всего вопросов у туристов, когда отключается подсветка Кремля или ГУМа. Гуляют, гуляют и вдруг "бах" - все темное. Почти паника.

- О, надо посмотреть.

Акция проходит по всему миру для того, чтобы напомнить людям, как важно заботиться об окружающей средеФото: Алиса ТИТКО

Москвичи, конечно, в курсе. Столица участвует в этой акции уже десятый год подряд. Но в этот раз появилась новая площадка - парк "Зарядье". Именно там 24 марта поставили символичный рубильник, который и должен был отключить свет на один час, с 20.30 до 21.30.

- Так хочется посмотреть на разные здания. Но, наверное, мы не успеем за час от "Зарядья" к Новому Арбату или к Храму Христа Спасителя, - скажет подруга Ригина Мещерякова.

- Давай хотя бы попробуем, - говорю ей.

На "парящем" мосту москвичи заранее занимали места, ведь оттуда как раз должно было бы отлично видно, как Кремль и высотка на Котельнической набережной станут темными. Самое интересное, ради чего все и приходят, чтобы сделать две фотографии с одной точки - с подсветкой и без. И вот на часах 20.29.

Так выглядит Кремль из Зарядья каждый вечер...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

... А таким его увидели москвичи 24 мартаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Три, два, один... началось.

- Какая темнота-то, оказывается.

- Поговаривают, что после этой акции весна в Москву придет. Но это не точно, - обсуждали москвичи.

А в это время на Красной площади устроили флэшмоб - выложили прямо на брусчатке 60 свечей, как символ 60 минут (Час Земли). Москвичи приготовили телефоны заранее и ждали того самого момента - боя курантов и выключения подсветки. Слева направо стал тускнеть Кремль, Исторический музей и ГУМ. Темнота. Вот, когда все стали включать вспышки на смартфонах, доставать фонарики.

На брусчатке Красной площади выложили прямо на брусчатке 60 свечей, как символ 60 минутФото: Алиса ТИТКО

- What about sunrise, What about rain, - зазвучало на Красной площади из песни Earth song Майкла Джексона.

Во тьму погрузились не только Кремль, ГУМ, но и почти все башни делового центра "Москва-Сити", сталинские высотки, Храм Христа Спасителя - всего около 1900 зданий в Москве.