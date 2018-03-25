2018-03-25T12:42:43+03:00
Происшествия

В московской квартире взорвался самогонный аппарат

Взрыв был такой силы, что соседи сразу списали его на бытовой газ
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Незадачливый самогонщик, к счастью, выжилНезадачливый самогонщик, к счастью, выжилФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утром 24 марта в 18-м доме по улице Хабаровской случился пожар. В одной из квартир на шестом этаже произошел взрыв, во время которого в жилище выбило окна. В Сети даже есть видео, на котором видно, как рамы и стекла разлетелись по двору - рядом с припаркованными машинами.

Первая версия была весьма логичной - взрыв бытового газа. Все-таки дому уже 45 лет и коммуникации устарели. Но в компании «Мосгаз» эту информацию опровергли. На место прибыли спасатели и начали тушить огонь. Им было объято 15 квадратных метров площади. Горела мебель, обои, личные вещи.

- Из соседних квартир на всякий случай эвакуировали 7 человек, - рассказали «КП» в городском управлении МЧС. - И вскоре удалось выяснить, что пожар возник после вспышки паров спирта.

Проще говоря, хозяин квартиры решил в субботу с утреца нагнать самогона. Установил на плиту аппарат, зажег огонь и стал ждать. Брага внутри бака постепенно закипела и стала пускать пар через змеевик, который по закону физики охлаждался и превращался в заветную жидкость. Но в определенный момент этот самый змеевик забился и пару стало некуда выходить. Пока хозяин размышлял, почему жижка перестала капать (а, может, попросту не заметил), произошел взрыв. Бак разорвало, а брагой окропило всю кухню. У нее, кстати, тоже есть градус (где-то 25%) и она воспламенилась.

Незадачливый самогонщик, к счастью, выжил. Как и его друг, находившийся в квартире. Обоих доставили в больницу и оказали помощь.

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