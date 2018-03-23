2018-03-23T10:33:12+03:00
Наука

Столичные археологи нашли в Замоскворечье артефакты XVI века

Кроме этого специалисты выяснили, что на территории Космодамианской набережной было церковное кладбище
Игорь ПАВЛОВ
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Во время раскопок специалисты подняли из земли 140 артефактовВо время раскопок специалисты подняли из земли 140 артефактовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В центре столицы на берегу Москвы-реки начались археологические раскопки, которые связаны со строительством высотного здания на Космодамианской набережной. Как рассказали «КП» в департаменте культурного наследия, археологические исследования перед строительством в этом районе обязательное условие. Во время раскопок специалисты подняли из земли 140 артефактов, среди которых оказалась медная монета XV века, изготовленная в Твери.

- Также специалисты определили северную границу некрополя церкви Космы и Дамиана, - сообщили в пресс-службе департамента. - Точный адрес находок - Космодамианская набережная, дом 22, строения 1 и 1а. В ближайшем будущем эту территорию застроят.

Исследования на данной территории проводятся в связи с предстоящей застройкой. Фото: mos.ru

Исследования на данной территории проводятся в связи с предстоящей застройкой. Фото: mos.ru

- А зачем там нужны исследования археологов?

- Эта зона охраняемого культурного слоя. А именно объекты археологического наследия «Садовническая слобода XVI–XVII веков» и «Земляной город XVI–XVII веков ». Ранее на этой территории было кладбище церкви Космы и Дамиана. Саму церковь снесли в 1930-е годы.

Работы ведутся в специальных отапливаемых павильонах. Кроме артефактов, археологи находят человеческие останки, которые предстоит перезахоронить.

Напомним, во время программы благоустройства «Моя улица», которая началась в столице в 2015 году, при исследовании центральных улиц удалось найти тысячи ценных артефактов. Среди них остатки деревянной мостовой XVI века, инструмент фальшивомонетчика, посуда, нательные кресты, ограда стены Страстного монастыря и многое другое.

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