СЕГОДНЯ 13:40 2018-03-23T13:50:46+03:00

В программе - более 800 дискуссий, мастер-классов и творческих встреч

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С 23 по 25 марта в столице по традиции проходит культурный форум. Сегодня, 23 марта, мэр Сергей Собянин открыл III Московский культурный форум в Центральном выставочном зале «Манеж». В торжественной церемонии также участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр культуры России Владимир Мединский.

- Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Днем работника культуры, - сказал Сергей Собянин. - Это наш общий праздник. Конечно, это праздник тысяч организаций и учреждений: федеральных, городских, частных, которые работают в области культуры; десятков тысяч людей, которые работают на других уровнях культуры. Но, конечно, это наш общий праздник. Культура - это душа и сердце нашей столицы. Дорогие друзья, имена поэтов, писателей, режиссеров, актеров являются славой и гордостью Москвы, создают имя Москвы. Поэтому, конечно, это наш общий праздник!

Мэр напомнил, что в Москве создана одна из крупнейших в мире программ развития культуры. В неё входит реконструкция различных сооружений культурного значения, развитие библиотечной системы, открытие новых культурных площадок и музеев. При этом в Москве за последние годы активно развивается и культурная среда.

- Такой программы развития парков культуры в Москве никогда не было, - отметил Сергей Собянин. - Любой город мира гордится, что у него появился один или два парка. В Москве открываются сотни новых парков, создавая иную атмосферу и общественное пространство. Синхронизирована с этими направлениями и программа реставрации памятников культуры, общественных пространств, улиц, площадей. В результате этого появляются открытые сценические площадки, на которые приходят миллионы москвичей и гостей столицы.

Московский культурный форум проводится столичным департаментом культуры. В этом году в нем участвует более 500 учреждений культуры, запланировано более 800 мероприятий, в том числе 500 мастер-классов и более 40 творческих встреч.

На форуме представлены выставочные площадки ведущих столичных музеев, театров, школ искусств, культурных центров. К примеру, одной из посещаемых уже стала на форуме интерактивная площадка «Люди IN», на которой можно узнать о социально-культурном развитии столицы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Интересные экспозиции выставили окружные библиотеки, дома культуры. Отдельно на форуме создан «Музейный квартал» со стендами городских музеев.

Сегодня некоторые сотрудники культурных учреждений столицы были удостоены благодарности мэра Москвы и благодарственных писем. «Почетное звание «Почетный деятель искусств города Москвы» присвоено артистке драмы, ведущей мастер сцены Московского театра на Таганке Екатерине Рябушинской. Кроме того, почетное звание «Почетный работник культуры города Москвы» присвоено ряду выдающихся жителей города.

Напомним, День работника культуры отмечается в России 25 марта.

ЦИФРЫ

В сфере культуры Москвы работают более 10 тысяч федеральных, городских, общественных и частных организаций культуры различной направленности, а также многочисленные небольшие коммерческие и общественные клубы, студии, кружки.

В столице сегодня находится:

- 450 музеев и выставочных залов;

- 250 театров и 67 концертных организаций;

- 688 кинозалов;

- более 220 культурных центров и домов культуры;

- порядка 8,3 тыс. творческих студий;

- 1 600 библиотек;

- 77 парков культуры и отдыха;

- 153 детские школы искусств и колледжа и другие организации и объединения культуры.

КСТАТИ

Каждый москвич посещает музей, театр или концертный зал в среднем 5 раз в год

В пределах МКАДа москвичам, как правило, достаточно пройти 10 минут пешком, чтобы попасть в ближайшее учреждение культуры.

Всего 67 млн. посещений в год – таков показатель востребованности городских учреждений культуры. В среднем каждый москвич посещает музей, театр или концертный зал 5 раз в год.

В 2017 году в парках культуры отдыхали 118 млн. человек. Кинотеатры посетили 30 млн. зрителей.

По оценкам, регулярно ходят:

- в парки культуры -50% горожан;

- в кинотеатры – 40%;

- в музеи и на выставки – 28%;

- в театры и концертные залы – 16%;

- в библиотеки – 15%;

- в дома культуры – 14%.