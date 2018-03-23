Мобильный телефон поможет узнать, откуда взялись сигареты

СЕГОДНЯ 17:15 2018-03-23T17:22:13+03:00

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До 5% сигарет на российском рынке – контрафактная продукция. Нет, их не производят в гаражах. Все-таки они - не «паленая» водка, розлив которой можно организовать где угодно. Нелегальные сигареты везут к нам в основном из Белоруссии, а российский бюджет из-за этого в прошлом году не досчитался 29 млрд. рублей.

Поэтому в январе 2018 года начался эксперимент, нацеленный на то, чтобы оградить курильщиков и табачный рынок от контрабанды. Производители стали маркировать пачки специальным цифровым кодом.

Розничная торговля, как известно, с прошлого года перешла на электронные кассы. В момент продажи и продавец и покупатель могут отследить историю товара в режиме онлайн.

Но и это не все. В ближайшее время оператор маркировки – Центр развития перспективных технологий презентует бесплатное приложение для гаджетов, которое позволит потребителям определить легальность товара.

Покупатель сможет сделать это непосредственно в магазине, увидеть весь путь товара от фабрики до конкретной торговой точки. Благодаря сложным криптографическим технологиям маркировку невозможно подделать или «клонировать».

На первом этапе в приложении можно будет проверять только сигареты, далее, когда в общую систему маркировки будут добавляться другие товары, их тоже можно будет проверять в приложении.

Нечто подобное уже существует. Например, приложение Rate&Goods, которое из сканера штрихкодов превратилось в социальную сеть. Пользователи приложения добавили в него более 200 тысяч товаров, поставили более 1 миллиона оценок, 250 тысяч комментариев. Для проверки товара надо отсканировать штрихкод и сразу же прочитать отзывы.

Узнать о товаре можно и на популярных сайтах-отзовиках. Только у них есть недостатки: отсутствие удобных форматов сервиса для мобильных телефонов и сложность проверки информации о товаре непосредственно в магазине.

Да, действующие приложения помогают покупателям, но – только на основе отзывов. Новое приложение поможет бороться с контрафактом комплексно. Но, как отмечают эксперты, эффективность борьбы с «левой» небезопасной продукцией зависит в первую очередь от гражданской активности потребителей, их контроля.