Замолкшие в терновнике, или Куда делись московские воробьи?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-23T21:19:40+03:00

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За последние месяцы в редакцию «Комсомолки» обратились сразу несколько читателей, обеспокоенных одной и той же проблемой: куда исчезают воробьи?! Вот раньше, бывало, выйдешь во двор с хлебушком, а их там целые стаи. А теперь - голуби, вороны, дятлы, дрозды... И ни одного даже самого захудалого воробья.

ЩЕБЕТ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ

По словам орнитолога, сотрудника Союза охраны птиц России Елены Черновой, первые звоночки о том, что воробьи пропадают из города, начали поступать лет пять назад.

- Воробьям нужно много травы и кустарников, - объясняет Чернова. - А у нас их тщательно косят и стригут. Листья выгребают. Природные газоны меняют на искусственные покрытия. Вот кормовая база и снизилась.

Некоторые думают, что воробьи переселяются в Подмосковье. Это не так. В каждом районе живет столько птиц, сколько может прокормить эта территория. На самом деле в столице воробьи просто вымирают. А ведь они, как ни странно, приносят пользу! Во-первых, поедают всяческих насекомых - и от этого повышается качество зеленых насаждений. Во-вторых, после их охоты становится меньше комаров (в частности, на столичных пляжах).

Ну и, в-третьих, наукой доказано, что щебет птиц придает человеку уверенности, - добавляет орнитолог, - ибо люди живут с ними бок о бок с древних времен. Если за окном нет пернатых, психологически жителям городов становится тревожно.

По словам Елены Черновой, в некоторых районах Москвы воробьев вообще не осталось. Много обращений поступает из Бабушкинского района, Алтуфьева, Кунцева. Также становится меньше синичек, зябликов, соловьев. При этом голубей и крякв в столице полно. Уток в этом году зимовало более 10 тысяч (по данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы).

КОРМИТЬ НЕ ЗИМОЙ, А ЛЕТОМ

По мнению орнитологов, скорее всего, сказывается отсутствие кормежки. И не зимой, а летом! В холодные дни жители Москвы тащат в парки и скверы целые буханки хлеба (отчасти поэтому утки почти перестали улетать из столицы на юг), а вот в теплые думают, что пернатые сами добудут себе еду.

Популяция воробьев может уменьшаться еще из-за массовых болезней. На протяжении многих лет у каждого вида птиц происходят колебания численности. Так что и численность воробьев в Москве может восстановиться.

Кстати

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вадим МИШИН, руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники»:

- В городе для птиц надо придумывать специальные места выживания, где у них была бы кормежка. Такие маленькие заказники с благоприятными условиями, чтобы птицы питались и размножались. Разнотравье, бурьян, где можно найти семена, и никаких искусственных газонов.

ВСЕ НА КОНКУРС

В поисках птичьего куста

В бюджетном учреждении «Мосприрода» недавно отметили праздник - Всемирный день воробья. Эта замечательная дата приходится на 20 марта. В связи с этим сотрудники Мосприроды организовали экологический фотоквест.

- Воробей - одна из самых приспособленных к жизни рядом с человеком птиц, - пояснили «КП» организаторы. - На зиму воробьи сбиваются в стайки и обживают специальные зимовальные кусты. В типичном зимовальном кусте сидит несколько десятков воробьев, иногда и за сотню. И мы предлагаем до 31 марта сделать в Москве фото таких кустов - во дворе, в парке или в любом другом месте. Сведения, собранные по итогам фотоквеста, послужат дополнительными материалами в работе по исследованию биологического разнообразия столицы.

Авторам снимков нужно обязательно указать GPS-координаты, где именно сделана фотография. Для этого нужно зайти в Яндекс.Карты, кликнуть левой кнопкой компьютерной мыши на нужное место - и вы получите географические координаты (широта и долгота), а также конкретный адрес.

Если кто-то хочет поучаствовать в квесте, высылайте свои фотографии на электронную почту setun_oopt@mail.ru, указав ФИО участника и контактный телефон. Каждый, кто это сделает, получит сувениры от Мосприроды.

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