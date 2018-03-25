Гидрометцентр России: Сугробы в Москве растают не раньше середины апреля

СЕГОДНЯ 14:20 2018-03-25T14:33:01+03:00

Прогноз погоды на 26 марта - 1 апреля: в столице потеплеет до +6 градусов, а потом подморозит до -13

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Почти все "официальные" даты начала весны уже давно прошли. Календарная началась 1 марта, астрономическая - в день весеннего равноденствия, 20 марта. Совсем скоро весна климатическая - 27 марта, согласно климатическим нормам, среднесуточная температура в Москве становится положительной, что метеорологи и считают началом весны.

Но это все в теории, а когда же весна реальная? В ночь на воскресенье, 25 марта, в Подмосковье вновь подморозило до -17 градусов. Такая холодина стояла в Черустях, на востоке области. В воскресенье днем тепло, около +3, солнце яркое, небо голубое. Почти весна!

Если б только не сугробы... Они сейчас вдвое выше, чем обычно в последних числах марта, констатируют в Московском метеобюро. Больше всего снега в районе МГУ, 51 сантиметр. На ВДНХ сугробы 47-сантиметровые, а меньше всего снега на севере-западе столицы, около 40 см. Самое снежное место Подмосковья - Можайск, там высота сугробов 45 см, в Дмитрове и Серпухове она минимальна, 37 сантиметров.

Снег в Москве и по области в 2018 году сойдет не раньше середины апреля, не радуют прогнозом в Гидрометцентре России. Причина понятна: весна задерживается, пока еще слишком холодно. Средняя температура марта на 3,3 градуса ниже климатических норм. И долгожданное потепление, которое придет в столицу в начале недели, будет коротким.

Вот подробный прогноз на неделю, 26 марта - 1 апреля, которым с "КП" поделились в Гидрометцентре России:

В понедельник и вторник, 26 и 27 марта, по ночам 0...-5 градусов, днем до +6. Такой теплыни в этом году еще не бывало! Правда, вместе ясного неба - облачная с прояснениями погода, небольшой дождь либо мокрый снег.

В среду, 28 марта, пасмурно и снежно. Ночью подморозит до -4...-9, днем -4...+1 градус.

В четверг, 29 марта, ночные холода вновь окрепнут до -8...-13 градусов, днем -3...+2. Облачно, возможны небольшие осадки.

В пятницу, субботу и воскресенье, 30-31 марта и 1 апреля, по ночам -4...-9 градусов, днем -1...+4. Переменная облачность и небольшие осадки - мокрый снег либо снег с дождем.