2018-03-26T04:13:39+03:00
Дом. Семья

Стражи эклектики

Наш обозреватель о новом ресторане с приятным марокканским акцентом
Леонид ЗАХАРОВ
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Элегантно и без этнографии. Что в данном случае скорее — плюс.Элегантно и без этнографии. Что в данном случае скорее — плюс.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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Название Guardian (страж? хранитель?), прямо скажем, дезориентирует. Больше подошло бы для паба. Ну или для очередного заведения Джейми Оливера.

Ну кухне меж тем рулит Морад Рафауи — марокканский шеф с интересным международным бэкграундом (в том числе и с опытом работы в серьезных московских ресторанах).

По дизайну (вполне, кстати, элегантному, но опять-таки — эклектичному, без национального или даже регионального колорита) тоже трудно о чем-то восточном догадаться. Вот разве что как бы случайно расположенные на кухонной стойке красные тажины дают подсказку.

А вот и тажины. И шеф тут как тут. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

А вот и тажины. И шеф тут как тут.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В меню, кстати, тажин всего один — баранина с черносливом, миндалем, кунжутом (900 р), но это, возможно, временно. А пока Морад деликатно совмещает свою родную, а то и семейную кухню (как, например, в случае с цыпленком, который сутки маринуется, потом томится на сковороде, да еще и запекается — этот рецепт передается в роду Рафауи из поколения в поколение) со средиземноморскими традициями.

Брик — это почти как ролл, но не совсем. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Брик — это почти как ролл, но не совсем.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Для брика (550) тесто везут из Туниса — вот она аутентичность! Но тут же Морад ее маскирует, подмешивая в креветочный фарш цуккини, лайм и мяту.

Тар-тар из говядины (900) украшен муссом из пармезана, а уж совсем пикантным он становится от того, что в мясо добавлено немного анчоусов.

Всем тар-тарам тар-тар. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Всем тар-тарам тар-тар.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Гребешок подается с хурмой и свекольным дрессингом (850), который добавляет этой закуске фотогеничности, но изрядно перекрывает вкус гребешка, что обидно, поскольку сам по себе гребешок абсолютно прекрасен. У Морада вообще отлично получаются морепродукты — вот и осьминог с картофельным кремом (1200) доведен до идеального состояния - уже упруг, но еще не прорезинен, как это часто бывает.

Вот он — идеальный женский ужин. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Вот он — идеальный женский ужин.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

То же самое можно сказать и о мини-кальмарах, которые подаются с фреголой (800). И если, допустим, в брике, мы видим марокканское блюдо с европейским акцентом, то здесь все наоборот — европейский базис плюс восточная надстройка: сардинская паста с куркумой и цедрой лайма. Ну а вяленые помидоры и мармелад из томатов — это опять-таки по части авторской кухни. В итоге имеем блюдо, которое, пожалуй, может претендовать на звание идеального женского ужина.

Эдамаме, горох, шпинат. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Эдамаме, горох, шпинат.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В разделе супов тоже можно углядеть некоторые гендерные нюансы. Для женщин — густой суп-пюре из соевых бобов эдамаме, гороха, шпината, имбиря на овощном бульоне (420 р, и кстати, никаких сливок — налетай, девчонки). Для мужчин — суп из нута с бараниной и изрядным количеством специй и зелени (670).

И еще немного про баранину и географию. Голень ягненка (900) тушится традиционным итальянским методом с луком шалотом, а за вкусовые нюансы тут отвечают яблочное пюре и конфи из ананаса.

А вот королевский кус-кус с бараниной, изюмом, нутом и специями (850) — это уже привет марокканским корням шефа.

Лавандовый крем-брюле с сорбетом из облепихи. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Лавандовый крем-брюле с сорбетом из облепихи.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Ресторан работает всего пару недель, но рука не поднимается написать, что меню находится в стадии формирования. Оно производит впечатление вполне готовой концепции — хорошо продуманной, но гибкой и открытой для всевозможных усовершенствований. Потому что, несмотря на происхождение шефа, это ни в коем случае не марокканский ресторан, тут всякое может случиться. Ну кроме разве что нордической кухни.

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