СЕГОДНЯ 17:00 2018-03-26T17:00:18+03:00

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Большинство зданий реставрируют инвесторы, а остальные - за счет города. За последние семь лет обновили всего более тысячи сооружений. Среди них - памятник Пушкину на Пушкинской площади, площадь Тверская Застава с памятником Максиму Горькому, старинные церкви в парке «Зарядье».

- При реставрации в документы всегда вписан пункт, по которому собственник или арендатор восстановленного здания обязан выделить дни и часы для свободного доступа, - объяснил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Москвичи смогут побывать в отреставрированных зданиях в Дни культурного наследия Москвы 18 апреля и 18 мая ежегодно.

Ворота из царских времен

Усадьба Рахманова, Бухвостова, Сулимы, купцов Котовых; с 1870-х гг. - Софийский механический завод акционерного общества Густава Листа (XVIII - XIX вв., здание конторы завода - 1875 - 1891 гг., Болотная пл., д. 14, стр. 1).

На историческом заводском корпусе на Болотной площади так называемого Золотого острова реставраторы нашли подлинные скульптуры литейщика (слева) и кузнеца (справа). Фото: Предоставлено Департаментом культурного наследия города Москвы

На историческом заводском корпусе на Болотной площади так называемого Золотого острова реставраторы нашли подлинные скульптуры литейщика (1) и кузнеца (2). Почти 150 лет назад фигуры венчали пилоны ворот парадного входа. Долгие годы специалисты считали, что они были утрачены. После реставрации в 2019 году они вновь украсят старинное здание. «Честно говоря, по первому проекту мы не планировали их восстанавливать, чтобы не создавать новодела, - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Но в прошлом году скульптуры были обнаружены. Теперь эти фигуры и эти ворота будут по-прежнему украшать и Софийскую набережную, и наш город».

Почти 150 лет назад фигуры венчали пилоны ворот парадного входа. Фото: Предоставлено Департаментом культурного наследия города Москвы

Реставрация ворот будет проведена в 2019 году. Фото: Предоставлено Департаментом культурного наследия города Москвы

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

На «горячую линию» Департамента культурного наследия Москвы (8-916-146-53-27) можно сообщить о плохом состоянии старинных зданий или незаконных работах на памятниках культурного наследия.

Дом из «Мастера и Маргариты»

Особняк Анны Кекушевой (1903 г., ул. Остоженка, д. 21)

Готический замок построил для своей семьи архитектор Лев Кекушев. Здание считается одним из символов московского модерна. Это единственный в Москве дом со львом на крыше - визитной карточкой его автора. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» особняк на Остоженке называется одним из возможных адресов Маргариты.

Здание считается одним из символов московского модерна. Фото: Предоставлено Департаментом культурного наследия города Москвы

По проекту реставрации скульптуру льва решили вновь поставить на макушке замка, на 15-метровой высоте. Царь зверей загадочно исчез с крыши еще в начале XX века. Сейчас фигуру восстановили по единственной старой фотографии, которую удалось найти в архивах. Длина медной скульптуры - 3,2 метра. Реставраторы уверяют, что у нее большой запас прочности, позволяющий выдерживать даже экстремальную погоду. Реставрацию здания планируют завершить к 1 июня этого года.

За 2018 - 2019 годы отреставрируют:

- самую высокую колокольню Москвы вне стен Московского Кремля - колокольню Новоспасского монастыря;

- Северный речной вокзал с парком;

- дом Наркомфина на Новинском бульваре;

- палаты Левашовых в Староваганьковском переулке;

- дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке.

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