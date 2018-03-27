Мошенники поставили москвичей на водосчетчик

СЕГОДНЯ 01:33 2018-03-27T01:34:20+03:00

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Москвичей атакуют звонками с предложением сменить водосчетчики. Под видом МФЦ, метрологической службы, водоканала и еще бог знает кого аферисты уверяют, что необходимо сделать поверку, а зачастую и поменять якобы устаревший прибор. Порой за смену абсолютно исправного счетчика люди отдают немалые деньги.

НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ

- Это просто какой-то телефонный терроризм! Звонят по три, по шесть раз на дню и втюхивают свои счетчики! А у меня по документам следующая поверка должна быть только в 2021 году. Я ж не лопух какой-то, - в редакцию «Комсомолки» позвонил Дмитрий.

Он рассказал, что их квартиру атакуют ежедневными звонками уже целый год. Мошенники знают имя, фамилию, отчество и другие персональные данные жильцов. На встречные вопросы и просьбы представиться часто хамят и бросают трубки. Причем общаться мошенники предпочитают не с самим Дмитрием, а с его пожилой мамой. Мужчина даже подал заявление в полицию, но в возбуждении дела ему отказали - за неимением на то оснований. Мол, когда облапошат - тогда и приходите.

Дмитрий оказался бдительным и пока страдает только от «телефонного терроризма», но многие действительно попадаются на удочку мошенников.

Еще одной москвичке, матери-одиночке Елене позвонили якобы из МФЦ, сотрудник сообщил, что пора менять счетчик, пугал штрафами.

- Он мне говорил, что переведут на общедомой счетчик и начислят за воду 5 тысяч, - рассказывает Елена.

Сработали «службы» молниеносно, мастер пришел через полчаса, установил новый счетчик, за работу взял 3 тысячи рублей. Только после того, как «спаситель» ушел, женщина решила перезвонить в МФЦ и все уточнить. Тогда и выяснилось, что никаких мастеров к ней не направляли, а заменила она совершенно исправный прибор.

С проверкой нагрянули и к 40-летнему Олегу из района Солнцево - сантехник заявил, что менять нужно оба счетчика: и горячего, и холодного водоснабжения. За работу взял 14 тысяч, но не прошло и двух месяцев, как новые приборы вышли из строя.

- Если уж я на это попался, то что говорить о пенсионерах, - разводит руками Олег.

Подобные кол-центры, навязывающие ненужные или некачественные услуги, открываются в столице каждый день, а счет обманутых москвичей уже идет на тысячи.

Куда жаловаться?

СЛЕДИ ЗА КАЛЕНДАРЕМ

Россияне начали массово устанавливать счетчики индивидуального учета воды в квартирах несколько лет назад. Благодаря этому суммы в платежках значительно снизились. Однако, по словам экспертов, в законодательстве по этому вопросу есть много белых пятен, чем сразу и воспользовались мошенники.

- Преступления могут совершаться как руководителем или персоналом управляющей компании в сфере ЖКХ, так и сторонними лицами, не имеющими отношения к содержанию и обслуживанию жилья, - пояснили в столичном ГУ МВД. - Специфика данного вида преступлений заключается в видимой законности действий аферистов.

Действительно, люди отдают деньги добровольно, а значит, и преступления как бы нет. В столичном департаменте ЖКХ советуют жаловаться на агрессивных коммерсантов в московское управление Роспотребнадзора (см. «Куда жаловаться?»).

Однако лучший способ обезопасить себя от мошенников - бдительность. Отслеживать даты поверок и выбирать компанию, которая их проведет, - задача собственника. Как правило, для счетчиков горячей воды межповерочный интервал составляет 4 года, холодной - 6 лет. В промежутках между поверками собственник может спать спокойно и не реагировать ни на какие угрозы.

Проводить поверку в срок действительно важно. Если не сделать этого вовремя, счетчик будет считаться вышедшим из строя. Тогда первые три месяца плату за воду посчитают по среднемесячным данным за последние полгода, а потом - по общедомовому тарифу. Суммы в платежках заметно вырастут. Поэтому озаботиться поверкой необходимо заранее - за месяц-полтора до выхода срока.