Граждане хотят читать - будет у метро «Печать»

СЕГОДНЯ 01:37 2018-03-27T01:37:01+03:00

На Шаболовке киоск стоит не дальше 20 метров от станции. И вполне законно, так как находится на специально отведенном месте. Фото: Павел КЛОКОВ

Корреспондент «КП» разбирался, действительно ли ларьки с прессой собираются отодвинуть на 100 метров от станций подземки

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Эта тема стала волновать москвичей сразу после того, как в Москве начали сносить старые ларьки, павильоны и самострои, а на их месте ставить новые киоски. Все, как на картинке, друг на друга похожи и оформлены в едином стиле.

Раньше приезжие коммерсанты оккупировали целые площади, особенно возле станций метро. И торговали, конечно, не только газетами, но и цветами, чебуреками, табаком. Палатки стояли друг на друге, как чайна-тауны.

Чтобы избавиться от этого безобразия, в Москве началась (а сейчас уже завершилась) реформа уличной торговли. Предпринимателей поставили перед фактом: мол, будете торговать там, где разрешит мэрия, а не где пожелается. А в редакцию начали звонить обеспокоенные москвичи, которые стали свидетелями «полтергейста». Мол, еще вчера под окнами стоял газетный киоск, а сегодня - как не бывало. Департамент СМИ и рекламы на запросы «КП» неизменно отвечал, что старые киоски меняют на новые. И что этот процесс не самый быстрый (документы по новому объекту нужно согласовать с разными ведомствами, после чего подключить его к городским коммуникациям).

Тем не менее постепенно киосков «Печать» стало даже больше, чем прежде. И некоторые стоят в десяти метрах друг от друга.

А недавно появился еще один слух. Якобы все киоски, которые стоят возле станций метро, хотят передвинуть чуть ли не за 100 метров от входа. Как бы странно это ни звучало, но для предпринимателей такое расстояние убийственно. Им нужно стоять прямо на выходе из подземки и ловить своих покупателей тепленькими.

ТРИ КИОСКА, ТРИ ВЕСЕЛЫХ ДРУГА

Большая Сухаревская площадь. Людей - море. Рядом «Макдоналдс», чебуречная «Дружба» и «Бургер Кинг». Ну и, конечно, станция метро. Несколько месяцев назад здесь был открыт только один выход - со стороны Троицкой церкви (еще два не считаются, они за Садовым кольцом). И три новеньких киоска, которые здесь установили, оказались на отшибе, а именно на другой стороне Сретенки (там, где Большая Сухаревская площадь). Но недавно после ремонта здесь открыли выход из метро и жизнь для киоскеров заиграла новыми красками.

- Люди идут сплошным потоком, и у многих цепляется взгляд за витрины, - рассказала «КП» продавец печатной продукции Елена Рзаева. - Конечно, если вспомнить торговлю десятилетней давности, активность читателей упала. Все в телефонах и компьютерах. Но есть и те, кто хочет чувствовать запах типографской краски. А уж когда они подходят, я стараюсь продать им как можно больше изданий. Для этого вычитываю интересные статьи и их анонсирую. Ну а как еще увеличить выручку? Насколько мне известно, так многие киоскеры делают. Особенно опытные.

Все три киоска, кстати (два газетных и один с театральными билетами), стоят здесь всего в 30 метрах от станции метро «Сухаревская».

«КТО ЖЕ НАС СДВИНЕТ - ЗА НАМИ МЭРИЯ»

На Шаболовке возле станции метро тоже два киоска «Печать». И один из них стоит на самом выходе (метрах в 15).

Продавец Ирина Саватина говорит, что передвинуть прессу хотят в администрации метро в целях безопасности.

- Только как они это сделают, если разрешение на торговлю именно в этом месте нам выписала мэрия (сроком на пять лет)? - вопрошает женщина. - Здесь на Шаболовке есть еще несколько киосков «Печать». Но они расположены далеко от метро. И практически ничего не зарабатывают!

Ирина помнит времена, когда на площади перед метро «Шаболовская» толпились торгаши, как на рынке. Сейчас там только два киоска да общественный туалет.

В Ясеневе возле метро (со стороны улицы Тарусской) 7 февраля появился киоск «Печать». И снова - в максимальной близости к выходу из подземки. Продавец Наталья Кондратьева рада такому месту, потому что многие пассажиры, выходящие из метро, идут в сторону автобусной остановки. Как раз мимо ее киоска.

- Я недавно работала в Беляеве, - сообщила женщина. - Но там была неподъемная стоимость аренды. 100 тысяч рублей в месяц. Работать только на нее нет смысла. Сколько здесь платит мой хозяин, я не знаю, но явно меньше.

Несмотря на то что покупателей с каждым днем становится меньше, Наталья верит, что бумажная газета не умрет. По крайней мере, в ближайшие два-три десятилетия.

- Некоторые так любят свежую прессу, что даже воруют ее, - улыбается киоскер. - На открытой витрине мы вешаем тематические журналы. И некоторые бабульки просто мимо пройти не могут. Хвать, пока я не смотрю. И скорей убегать.

ОФИЦИАЛЬНО

- Реформу мелкорозничной торговли, в том числе и киосков «Печать», проводили более трех лет, - рассказала «КП» и. о. руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова. - Главное, к чему стремились, сохранить объекты печати на прежних местах, а также добавить там, где их не хватает. Схему размещения проработали совместно с операторами рынка распространения печатных СМИ. Какие-то адреса из нее исключили, а какие-то, наоборот, добавили. Сейчас в схеме 2089 мест для киосков «Печать». 1918 из них уже установлены. Всего таких объектов в Москве планируется 2095. Старых киосков не осталось - последний демонтирован в июне прошлого года.

- Правда ли, что ларьки «Печать» хотят сдвинуть от станций метро? Предприниматели волнуются.

- Согласно «Кодексу города Москвы об административных правонарушениях», торговать в 50-метровой зоне от наземных станций нельзя. Но при условии, что эта торговля ведется вне специально отведенных для этого мест. Продавать газеты в киосках «Печать» по местам, определенным официальной схемой, можно. Сейчас в 100-метровой зоне от станций метро работает около 400 киосков и 196 - в 50-метровой.

- А если на территории идут ремонтные работы? Как быть?

- Киоски перемещают. Временно. Так, в районе станций метро «Партизанская» и «Сокольники» объекты печати вывели из 50-метровой зоны, потому как там строятся транспортно-пересадочные узлы. После завершения строительства киоски вернутся на прежние места.

КСТАТИ

В Москве разработали новую модель киоска «Печать» открытого типа площадью 3 квадратных метра без подключения к электросетям. Сейчас такие объекты закупают и решают, где они будут дислоцироваться. Новая модель, по мнению властей, внешне более функциональна и привлекательна в отличие от пресс-стендов. Она позволит расширить ассортимент продаваемой продукции.