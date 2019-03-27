Экономист-профессия востребованная, если в вузе студента правильно учили

- На сегодня мы принимаем на экономические специальности больше студентов, чем другие вузы. И бюджетных мест у нас больше, чем у кого бы то ни было. В среднем, в прошлом году конкурс составлял 10 человек на место.

Несмотря на заявления представителей Минобрнауки и многих других коллег о том, что в стране слишком много экономистов, конкурс не падает ни у нас, ни в других ведущих вузах. Это важно. Ведь дети и их родители тоже слушают такие прогнозы, и, тем не менее, очень хотят у нас учиться экономике. Я это объясняю тем, что вузы, достойно обеспечивающие учебный процесс, всегда будут выпускать квалифицированных экономистов, которые будут всегда востребованы.

Да, 5-10 лет назад сотни вузов и тысячи их филиалов готовили «специалистов». Точнее, банально штамповали корочки об окончании высшей школы. И это, конечно, была девальвация экономического образования. Сегодня количество бюджетных мест, особенно в непрофильных вузах, сокращается. Благодаря Рособрнадзору становится меньше недобросовестных вузов. Но я глубоко убежден, что экономисты нужны – конечно, те, которые обладают не просто дипломами, а реальными знаниями и навыками. Мы реагируем на запросы рынка, готовим людей в соответствии с требованиями сегодняшнего и завтрашнего дня. Безусловно, большую роль играет здесь сотрудничество с работодателями. Сегодня в вузе 15 базовых кафедр, а в феврале подписали соглашение еще с одним из крупнейших финансовых институтов, который будет принимать ребят на стажировку, на практику.

О профессиональных и образовательных стандартах

Профессиональные стандарты устаревают раньше, чем их успевают утвердить. Безусловно, при разработке собственных образовательных стандартов, учебных программ, мы учитываем требования профессиональных стандартов, но, в первую очередь, ориентируемся на запросы работодателей и мнение выпускников прошлых лет.

О майских указах Президента России

Зарплата профессорско-преподавательского состава в вузах сегодня достаточная, чтобы привлечь молодых перспективных преподавателей. Поэтому они действительно возвращаются в вузы.

Что беспокоит: фактически закрывается заочное бюджетное экономическое образование. У нас никак не могут понять, что есть огромное количество людей, которые не могут не работать четыре года. Некоторые хотели бы получить образование заочно, но и платить за него могут не все. Для них будет большой бедой, если мы окончательно закроем бюджетное заочное образование. Его следует закрывать в тех вузах, где не могут обеспечивать качественное образование, а не всюду. Хотя, понимаю: лучше безобразно, но единообразно.

Еще один вопрос, который волнует - магистратура. В связи с тем, что законодатель в свое время разрешил студентам бакалавриата и магистратуры совмещать учебу с работой, абсолютное большинство магистрантов, что бы мы ни делали, работают. И мы вынуждены проводить занятия с учетом их рабочего графика. Вот наши китайские вузы-партнеры законодательно запретили работать и магистрам, и бакалаврам. Да и в британских университетах не поощряется сочетание учебы и работы ни в бакалавриате, ни в магистратуре.

От вузов России все чаще требуют, чтобы они готовили специалистов, ориентированных на потребности сегодняшнего дня. Да, практикоориентированность нужна, но без глубоких теоретических знаний (а их студенты приобретают на 1-2-м курсах) дальше неизбежно возникнут проблемы. Если у студента не будет глубоких теоретических знаний, он не сможет освоить новые направления своей деятельности. А, как известно, многие выпускники любых вузов в течение своей жизни несколько раз меняют профессию или сферу деятельности. И эта тенденция будет только усиливаться. Без глубоких знаний теории мы будем получать специалистов, способных принимать какие угодно решения, зачастую не понимая сути и последствий, а в результате ракеты не будут летать, электростанции не будут работать, а банки будут закрываться.