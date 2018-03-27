Место памяти погибших в ТЦ "Зимняя вишня" организовали на Манежной площади в Москве

СЕГОДНЯ 12:40 2018-03-27T14:21:36+03:00

Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Кемеровской области в Москве. Десятки необратимых человеческих трагедий на счету кемеровского пожара в "Зимней вишне". В основном - это дети. Разбираемся, кому принадлежало здание и кто отвечал за безопасность людей

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Сегодня, 27 марта, на заседании президиума правительства Москвы принято решение, касающееся недавних событий в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемеров.

- В Кемерово произошла страшная трагедия, прошу почтить память погибших минутой молчания, - начал заседание мэр Сергей Собянин.

- Ко мне обратился председатель Общественной палаты Москвы с просьбой организовать место для выражения памяти и скорби погибшим в Кемерово, - продолжил после минуты молчания Сергей Собянин. - Прошу совместно с Общественной палатой организовать место памяти погибших на Манежной площади, провести все необходимые мероприятия в короткие сроки. Сделать так, чтобы было удобно москвичам прийти, возложить цветы и отдать дань памяти погибшим.

Завтра, в среду, 28 марта, указом президента Владимира Путина в России объявлен общенациональный траур в связи с гибелью людей в Кемерово. Сегодня, 27 марта, и завтра, 28 марта, желающие могут прийти к месту памяти на Манежной площади в Москве и принести свечи, игрушки, цветы, фотографии погибших.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" начался около 16.00 в воскресенье, 25 марта. В это время в четырехэтажном здании находилось около полутора тысяч посетителей. Среди них было много семей с детьми, пришедшими отмечать начало школьных каникул. Предположительно огонь разгорелся на последнем, четвёртом этаже, рядом с кинотеатрами и детской развлекательной зоной.

Пожарные боролись с огненной стихией 19 часов. По данным на сегодня, 27 марта, погибли 64 человека, из них около 40 детей, еще 52 пострадали. Под следствием находятся гендиректор "Зимней вишни" Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Кроме того, задержан сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию в торговом центре.

ПАМЯТЬ

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