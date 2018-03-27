Ярмарки выходного дня откроются во всех районах Москвы

СЕГОДНЯ 15:50 2018-03-27T16:15:16+03:00

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Зимние «каникулы» столичных ярмарок выходного дня заканчиваются. Во всех округах Москвы базарчики вновь откроются 20 апреля. Всего их будет 102. По традиции больше всего - в Северо-Восточном, Юго-Западном и Южном округах. Меньше - в Зеленограде и Новой Москве.

Уже со 2 апреля на сайте мэра столицы mos.ru начинается прием онлайн-заявок от коммерсантов, желающих участвовать в ярмарках. Причем за места платить не надо. В этом году будет и несколько новшеств. Впервые фермерским хозяйствам отдадут 20 процентов мест, выделяемых обычно на ярмарке для продажи овощей и фруктов. Кроме того, специальные торговые точки обустроят для пенсионеров и инвалидов. Им разрешат продавать выращенное со своего дачного огорода.

Как обычно, москвичи смогут купить овощи, фрукты, мясо и другие продукты отечественных фермеров. На ярмарках также будут продавать товары из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Скорее всего, режим работы останется прежним - с пятницы по воскресенье, с 8.00 и до 19.00 каждый день.

Помимо этого, в некоторых округах столицы круглый год работают межрегиональные ярмарки. Здесь на одной площадке собираются производители из разных краев и областей. Пока таких точек пять, но в департаменте торговли и услуг Москвы не исключают, что в этом году их станет больше.