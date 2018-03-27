Ярмарки выходного дня откроются во всех районах Москвы
Зимние «каникулы» столичных ярмарок выходного дня заканчиваются. Во всех округах Москвы базарчики вновь откроются 20 апреля. Всего их будет 102. По традиции больше всего - в Северо-Восточном, Юго-Западном и Южном округах. Меньше - в Зеленограде и Новой Москве.
Уже со 2 апреля на сайте мэра столицы mos.ru начинается прием онлайн-заявок от коммерсантов, желающих участвовать в ярмарках. Причем за места платить не надо. В этом году будет и несколько новшеств. Впервые фермерским хозяйствам отдадут 20 процентов мест, выделяемых обычно на ярмарке для продажи овощей и фруктов. Кроме того, специальные торговые точки обустроят для пенсионеров и инвалидов. Им разрешат продавать выращенное со своего дачного огорода.
Как обычно, москвичи смогут купить овощи, фрукты, мясо и другие продукты отечественных фермеров. На ярмарках также будут продавать товары из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Скорее всего, режим работы останется прежним - с пятницы по воскресенье, с 8.00 и до 19.00 каждый день.
Помимо этого, в некоторых округах столицы круглый год работают межрегиональные ярмарки. Здесь на одной площадке собираются производители из разных краев и областей. Пока таких точек пять, но в департаменте торговли и услуг Москвы не исключают, что в этом году их станет больше.