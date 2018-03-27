На Манежной площади организуют место памяти и скорби по погибшим в Кемерово

СЕГОДНЯ 16:40 2018-03-27T16:43:59+03:00

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В сердце Москвы — на Манежной площади — власти столицы организуют место для выражения памяти и скорби по жертвам пожара в Кемерово.

- Ко мне обратился председатель Общественной палаты с просьбой организовать место для выражения памяти и скорби по погибшим в Кемерово, - уточнил во вторник на заседании правительства мэр Москвы Сергей Собянин. - Прошу с Общественной палатой такое место организовать на Манежной площади и провести все необходимые мероприятия в короткие сроки.

Градоначальник пояснил, что место на Манежной площади должно быть организовано так, чтобы москвичам удобно было принести и возложить цветы. Действовать оно будет 27 и 28 марта (в том числе в день общенационального траура, который объявлен в среду).

Перед началом заседания правительства Москвы руководство столицы почтило память погибших в Кемерово минутой молчания.

Напомним, в воскресенье сгорел торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, из них 41 — дети и подростки.