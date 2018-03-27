2018-03-27T18:14:18+03:00
Общество

Москвичи почтят память погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» на Манежной площади

Все желающие могут прийти на Манежную площадь
Анна МИХАЙЛОВА
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Сегодня, 27 марта, столичные власти в районе Манежной площади организуют специальную площадку. Здесь каждый желающий с 17.00 (мск) сможет почтить память погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове. Цветы на место памяти и скорби можно будет возложить во вторник и среду - 27 и 28 марта.

К этой акции готовы присоединиться многие жители столицы.

«Пойду к 17.00 на Манежную площадь, где по инициативе Общественной палаты Москвы Сергей Собянин помог организовать место, куда москвичи смогут принести и цветы, и свечи, и свою скорбь по жертвам Кемеровского ужаса. И сегодня и завтра на Манежку можно будет нести цветы», - написал в своем блоге в Twitter председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

С таким же заявлением выступил в Twitter и спикер Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Москвичи, вся страна скорбят вместе с Кузбассом... Обязательно приду на Манежную площадь со своими коллегами-депутатами Мосгордумы, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерово. Приглашаю москвичей и гостей столицы присоединиться к акции памяти», - написал Алексей Шапошников.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать на Манежной площади в центре столицы площадку, где можно будет почтить память погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Собянин отметил, что необходимо организовать туда комфортный проход.

Пожар произошел в воскресенье, 25 марта, в Кемерове на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. К медикам обратились за помощью 68 пострадавших, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.

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