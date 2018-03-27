2018-03-27T18:42:26+03:00
Общество

Сергей Собянин почтил память жертв кемеровской трагедии на Манежной площади

Москвичи потянулись к месту скорби по жертвам пожара
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к организованному на Манежной площади месту памяти и скорби по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Временный мемориал открыт у входа в Александровский сад. Цветы можно возложить 27 и 28 марта. Доступ к месту скорби на Манежной площади был открыт 27 марта около 16:30, и всего за несколько минут его посетили несколько сотен человек. Москвичи приносят цветы и мягкие игрушки.

Со стороны входа в Александровский сад установлен баннер с надписью «Кемерово». 25.03.2018. Мы с тобой», возле которого размещены фотографии жертв трагедии, горят поминальные свечи. На самой Манежной площади дежурят усиленные наряды полиции, а также сотрудники Росгвардии, доступ на площадь возможен лишь после прохождения через металлодетекторы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании правительства столицы распорядился организовать на Манежной площади место для почтения памяти погибших при пожаре в Кемерово. Мэр отметил, что к нему поступила просьба от председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова о создании в столице временного мемориала.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек. 28 марта объявлен в стране днем траура, когда на всей территории России приспустят государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Мария Максакова: «Я удивляюсь, почему в Москве не расследуют злодейства Тюрина»
23 марта исполнился год со дня убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Его вдова оперная певица Мария Максакова по-прежнему живет в Киеве. Вместе с их двухлетним сыном Иваном
Новости 24
На берегу Химкинского водохранилища построят храм-«корабль»
Прохожий спас провалившуюся под лед девушку под Москвой
Ярмарки выходного дня откроются в Москве 20 апреля
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снега
В Москве неизвестные обстреляли мужчину и скрылись с места происшествия
Снесло башню: в Екатеринбурге взорвали долгострой
Домработница ограбила столичного пенсионера на миллион рублей
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ временно закроют
Новостройки для программы реновации в Москве станут проектировать быстрее
В столице заменят около 10 тысяч колодцев ливневой канализации
Москвичи смогут оформить полис ОМС в режиме онлайн
В Подмосковье ревнивый мужчина задушил свою сожительницу
Московским строителям существенно прибавят зарплату
День скидок: Идешь в музей, зови друзей
В столичном районе Северный построят два детсада и школу с бассейном
Московские медики готовы к чемпионату мира по футболу
В Подмосковье задержали четырех автоугонщиков
В Москве число ипотечных сделок выросло на 82%