Сергей Собянин почтил память жертв кемеровской трагедии на Манежной площади

СЕГОДНЯ 18:03 2018-03-27T18:42:26+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к организованному на Манежной площади месту памяти и скорби по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Временный мемориал открыт у входа в Александровский сад. Цветы можно возложить 27 и 28 марта. Доступ к месту скорби на Манежной площади был открыт 27 марта около 16:30, и всего за несколько минут его посетили несколько сотен человек. Москвичи приносят цветы и мягкие игрушки.

Со стороны входа в Александровский сад установлен баннер с надписью «Кемерово». 25.03.2018. Мы с тобой», возле которого размещены фотографии жертв трагедии, горят поминальные свечи. На самой Манежной площади дежурят усиленные наряды полиции, а также сотрудники Росгвардии, доступ на площадь возможен лишь после прохождения через металлодетекторы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании правительства столицы распорядился организовать на Манежной площади место для почтения памяти погибших при пожаре в Кемерово. Мэр отметил, что к нему поступила просьба от председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова о создании в столице временного мемориала.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек. 28 марта объявлен в стране днем траура, когда на всей территории России приспустят государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить все развлекательные мероприятия и передачи.