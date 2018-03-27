2018-03-28T00:11:54+03:00
Происшествия

Из-за задымления в кабине пилота пришлось экстренно посадить самолет в Домодедово

Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Эвакуация прошла благополучно, - рассказали в пресс-службе компании S7Эвакуация прошла благополучно, - рассказали в пресс-службе компании S7Фото: Иван ВИСЛОВ
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Прервать полет во время разгона по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово пришлось экипажу рейса авиакомпании "Глобус" (входящая в группу компаний S7) GH-173 МоскваНовосибирск. Причиной стало задымления в кабине пилотов. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в авиакомпании S7.

- Пассажиры были экстренно эвакуированы из самолета по надувным трапам. На борту находилось 129 пассажиров. Эвакуация прошла благополучно, - рассказали в пресс-службе компании S7.

Причины задымления в кабине пилота выясняются. Предварительно – попадание влаги в систему кондиционирования.

- Экипаж действовал согласно инструкциям, все процедуры были выполнены правильно и своевременно, - добавили в S7.

Моментально для пассажиров был подготовлен надувной трап, стюарды помогли людям покинуть самолет. Паники не было. Позже авиакомпания начала подготовку для пассажиров резервного самолета для вылета в Новосибирск. Пассажиров направили в бизнес-зал авиакомпании, где была выдача багажа. После чего, как объяснили в авиакомпании, рейс Москва – Новосибирск будет выполнен на резервном самолете.

- Эвакуация пассажиров произошла до вылета самолета. Службы аэропорта оперативно прибыли на место. Для пассажиров, которые были высажены по надувным трапам, был подан автобус. Пострадавших, к счастью, нет, - прокоментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе Домодедово.

Временно по ВПП-2 на участке от до буксировки воздушного судна не осуществлялись взлет и посадка самолетов. Однако в Домодедово две независимые взлетно-посадочные полосы, поэтому все рейсы в полном объеме обслуживались на ВПП-1. В настоящее время вторая полоса вновь открыта.

- Службы аэропорта отработали в соответсвии с регламентными процедурами. На данный момент обе взлетные полосы работают в штатном режиме, - сообщили в Домодедово.

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